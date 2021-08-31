Зеленський в США, ім'я загиблого бійця, реакція поліції на ДТП Трухіна: головні новини 31 серпня

Президент Володимир Зеленський прибув до США. Назвали ім'я захисника, якого вбили окупанти на Донбасі. Поліція вперше прокоментувала ДТП з нардепом Олександром Трухіним. "Талібан" завершує формування уряду в Афганістані. Українська збірна за день здобула 13 медалей на Паралімпіаді. Такими були головні новини вівторка, 31 серпня.

Найважливіші новини України та світу за вівторок, 31 серпня:

Читайте також Обстріл Авдіївки: як Путін намагається вплинути на зустріч Зеленського та Байдена

Зеленський в США

Джерело: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський разом з першою леді прибули з офіційним візитом в США. Український лідер має зустрітись з американським колегою Джо Байденом.



Президент та перша леді прибули до США / Фото Офісу Президента

Про що говоритимуть з Байденом

Зустріч президенті складатиметься з трьох блоків:

Спочатку говоритимуть про проблеми безпеки. Наприклад, про російську агресію. Далі піднімуть теми енергетичної безпеки. Третій блок стосуватиметься програми реформ. Акцентуватимуть на антикорупційних та судових реформах.

Інші плани Зеленського у США

Крім того, запланували низка важливих зустрічей з американськими високопосадовцями та візитів до установ. Наприклад, Зеленський має відвідати міністерство енергетики, Пентагон, Державний департамент США, Світовий банк та NASA.

Також мають підписати велику оборонну угоду з Пентагоном і департаментом оборони.



Зеленські у США / Фото Офісу Президента

Ім'я загиблого на Донбасі бійця

Джерело: ЛОДА

Оприлюднили ім'я українського захисника, який загинув на Донбасі 30 серпня. Це Роман Задорожний з Львівщини. Йому було лише 27 років. Він служив у 24 окремій механізованій бригаді імені Короля Данила, яка дислокується у Яворові. Військовослужбовець жив у Добротворі. У бійця залишилася мама, сестри та брати. Тіло чоловіка привезуть на Львівщину 2 вересня. Як загинув боєць Російські найманці обстріляли українські позиції поблизу Попасної. Бойовики вбили Задорожного та поранили ще одного військового.

У той день війська окупанта аж 11 разів відкривали вогонь у бік українських воїнів.



Загиблий Роман Задорожний / Фото з фейсбуку Роксани Терлецької

Поліція вперше прокоментувала ДТП з Трухіним

Джерело: поліція Києва

Коли минув тиждень після аварії, у поліції вперше прокоментували ДТП за участі нардепа від "слуг" Олександра Трухіна. Правоохоронці відкрили кримінальну справу ще 23 серпня. Її передали до Державного бюро розслідувань.

Слідчі поліції призначили низку необхідних експертиз, щоб встановити, з якою швидкістю рухався автомобіль Audi. ЗМІ писали, що вона була вищою за дозволену.

На ДТП відреагував і Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський теж прокоментував аварію. Він наголосив, що поліція з'ясує, хто перебував за кермом.

Що відомо про ДТП з Трухіним

У Дарницькому районі Києва 23 серпня сталась ДТП. Автомобіль Audi врізався у Ford. В останньому їхав голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Через зіткнення Ford відкинуло і він влетів у Daewoo, в якому були діти.

У результаті постраждали 6 людей: Лучано Лучі з помічником Романом Лишнем та діти з третього авто.

Очевидці кажуть, що за кермом Audi був нардеп від "Слуги Народу" Олександр Трухін. За словами свідків, чиновник був у стані алкогольного сп'яніння. Однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

ЗМІ також писали, нібито у протоколі поліції водієм автівки Трухіна вказана інша людина.

"Талібан" завершує формування нового уряду в Афганістані

Джерело: Al Jazeera

Угруповання Талібан" стверджує, що майже сформувало новий уряд Афганістану. Найважливіші посади в ньому обійматимуть лідери бойовиків. Щоправда, їх особи поки не називають.

Держоргани таліби планують формувати за моделями Ірану.

Ймовірні імена "міністрів"

ЗМІ пишуть, що "міністром закордонних справ" Афганістану призначили главу політичного офісу "Талібану" Мулла Абдула Гані Барадара, очільником Міноборони – сина засновника руху Муллу Якуб Ахунда.

Міністерство внутрішніх справ країни нібито має очолити син одного з лідерів талібів Джалалуддіна Хаккані Халіф Хаккані. Верховним лідером буцімто стане очільник "Талібану" Хайбатулла Ахундзада.

Захоплення влади в Афганістані: що треба знати

Таліби захопили Кабул 15 серпня. Відтоді з країни вивозили іноземців. Разом з ними втікали тисячі місцевих жителів.

Ввечері 30 серпня військові США покинули країну, а бойовики заявили про повне "звільнення" Афганістану.

Таліби переконують, мовляв, хочуть хороших відносин з усім світом.

Успіх України на Паралімпіаді

Джерело: 24 канал

Українська збірна 31 серпня виборола 13 медалей на Паралімпійських іграх у Токіо. Спортсмени здобули 3 золотих нагороди, 6 срібних та 4 бронзових.

До слова, 7 медалей за день Україна взяла у плаванні. У медальному заліку команда посідає 5 місце.

Детальніше Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020



Медалі України за 31 серпня / Інфографіка 24 каналу