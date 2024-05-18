Перспектива є: Зеленський назвав, за якої умови буде можливий новий контрнаступ ЗСУ

Президент під час інтерв'ю французькому інформагентству AFP відповів на запитання щодо можливого контрнаступу. Утім, він відмовився відповідати, чи йдеться про 2025 рік.

Раніше президент висловився щодо вступу до ЄС і НАТО. Україна чекає на відповідні кроки від партнерів, адже сама уже все зробила в цьому напрямку.

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Коли і за якої умови буде можливий контрнаступ

Є перспективи. Для цього потрібно передусім стабілізувати ситуацію на фронті. Вона не стабільна, ви бачите,

– сказав Зеленський.

Він продовжив свою думку, сказавши, що зараз на фронті черга росіян. Їх треба зупинити, і Сили оборони зроблять це.

Умовою, за якої стане можливий новий контрнаступ, президент назвав укомплектованість бригад.

"Треба мати укомплектованість бригад, щоб розраховувати на наступні кроки, на контрнаступ", – пояснив він.

Та на запитання журналістки, коли це може статися, він відмовився відповідати. Мовляв, знає, але не скаже.

Чому мовиться про 2025-й: контекст

Про те, що контрнаступ України можливий у 2025 році, раніше говорив голова ГУР Кирило Буданов. Це стане можливо за достатньої підтримки країн-партнерів.

Схожу думку висловлювали у The Wall Street Journal. Там вважають, що на той момент росіяни будуть виснажені й Україна може використати це вікно можливостей.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван також назвав саме 2025-й як рік можливого контрнаступу. Американська допомога сприятиме цьому.

А от в Інституті вивчення війни впевнені: затягувати з активними діями не можна, інакше Росія зможе формувати умови на полі бою, контролювати час, місце та інтенсивність атак. Водночас аналітики ISW розуміють: Сили оборони мають отримати та інтегрувати військову допомогу США, стабілізувати лінію фронту та захиститися від передбачуваного наступу Росії влітку, перш ніж наступати самим.

Інші заяви президента

Зеленський назвав, скільки Україні потрібно F-16 або інших бойових літаків, щоб досягти паритету з Росією. Нині росіяни панують у небі. За словами гаранта, достатньо близько 120-130 винищувачів.

Щодо можливого повторного наступу окупантів на Київ президент висловився так: поки у ворога немає сил, щоб це зробити. Але він буде тиснути, щойно відчує слабину. У цьому Росія схожа на звіра.