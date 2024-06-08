Доведеться розтягувати: Світан оцінив новий пакет допомоги від США

Джо Байден оголосив нову допомогу Україні на 225 мільйонів доларів. Однак, якщо говорити про допомогу для ППО, то грошей вистачить лише на кілька днів.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що ракети для систем дуже дорогі. Аби максимально виконувати бойові завдання, Україні треба мільярд доларів на тиждень. Зазначимо, що про допомогу президент США оголосив під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Парижі.

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Наскільки вистачить допомоги

"До 4 – 5 мільярдів доларів на місяць. 225 мільйонів – це на кілька днів. Ще розтягувати доведеться. Принаймні, там є ППО", – наголосив військовий експерт.

Наприклад, ракети для ЗРК Patriot, ракети AIM-120 до NASAMS, а ще – для MIM-23 HAWK. Також є ПЗРК Stinger. Тобто мовиться про збільшену компоненту ППО.

Найімовірніше, через те, що у нас є дефіцит у протиракетах для зенітно-ракетних комплексів. Тому це в такому прискореному темпі. Хай невелика, але допомога була витягнута,

– сказав Роман Світан.

Допомога від США для України: що відомо