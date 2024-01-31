Законопроєкт про мобілізацію: хто представлятиме його у Верховній Раді

У Верховну Раду напередодні Кабмін вніс новий проєкт закону про мобілізацію. Його вже доопрацювали.

Тепер документ має розглянути Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони та розвідки. Відомо, що представлятимуть його в Раді високопосадовці, пише 24 Канал.

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Хто представлятиме законопроєкт у Раді

Згідно з документами проєкту закону, у Верховній Раді:

головним представником документа буде міністр оборони України Рустем Умєров;

співдоповідачем – Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Раніше у Міністерстві оборони України пояснювали, що вони врахували коментарі та зауваження до проєкту закону разом з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами. Тільки після цього документ схвалив та передав у Верховну Раду Кабінет Міністрів України.

Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних,

– заявили в міністерстві.

До речі, представниця Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз розповіла, що теоретично законопроєкт могли б схвалити вже у березні.

Що передбачає новий проєкт закону про мобілізацію