Законопроєкт про мобілізацію: хто представлятиме його у Верховній Раді
У Верховну Раду напередодні Кабмін вніс новий проєкт закону про мобілізацію. Його вже доопрацювали.
Тепер документ має розглянути Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони та розвідки. Відомо, що представлятимуть його в Раді високопосадовці, пише 24 Канал.
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Хто представлятиме законопроєкт у Раді
Згідно з документами проєкту закону, у Верховній Раді:
- головним представником документа буде міністр оборони України Рустем Умєров;
- співдоповідачем – Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Раніше у Міністерстві оборони України пояснювали, що вони врахували коментарі та зауваження до проєкту закону разом з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами. Тільки після цього документ схвалив та передав у Верховну Раду Кабінет Міністрів України.
Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних,
– заявили в міністерстві.
До речі, представниця Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз розповіла, що теоретично законопроєкт могли б схвалити вже у березні.
Що передбачає новий проєкт закону про мобілізацію
- Кабмін 30 січня 2024 року зареєстрував у Верховній Раді оновлений законопроєкт про мобілізацію та військову службу в Україні (№ 10449). Він передбачає зміни у процесі мобілізації, служби та звільнення з неї.
- Зокрема, від служби звільнять всіх людей з інвалідністю. Проте ті, хто отримали 2 чи 3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року мають пройти повторний огляд на непридатність до військової служби.
- Документ також передбачає, що поліція матиме повноваження щодо участі у заходах мобілізації, зможе залучати до заходів рекрутингу на військову службу ЦНАПи, центри зайнятості та центри рекрутингу.
- Окрім того, чоловікам у віці 18 – 60 років, які перебувають за кордоном, пропонують надавати консульські послуги тільки за наявності військово-облікових документів. Детальніше про проєкт закону читайте за посиланням.