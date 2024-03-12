Цей пакет надзвичайно вчасний: на що здатні ATACMS, які можуть передати США

В США 12 березня оголосили, що передадуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів. Раніше видання Politico повідомляло, що до цього пакету можуть увійти далекобійні ракети ATACMS.

Військовий експерт, засновник БО “Реактивна пошта” Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що наразі невідомо, якої саме дальності ATACMS будуть передані Україні. Також немає інформації про те, це будуть касетні чи фугасні ракети.

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Він припустив, що імовірно отримаємо ATACMS дальністю 160 кілометрів і з касетним боєприпасом.

Ми розраховували на ракети з дальністю 300 кілометрів, але напевно, що ми їх не отримаємо. Водночас ATACMS на 160 кілометрів можуть дуже допомогти нам. Ракети з такою дальністю зможуть дістати до логістичних центрів, пунктів управлення, скупчення особового складу ворога, складів з технікою, аеродромів,

– пояснив військовий експерт.

Якщо ж отримаємо ракети з дальністю 300 кілометрів, навіть касетні, то зможемо завдавати ударів по аеродрому в Саках. Якщо ж це будуть фугасні ракети, тоді нашою програмою максимум стане Кримській міст. Однак на це зараз, на думку Нарожного, не варто розраховувати.

Крім того, в пакеті від США передбачені боєприпаси GMLRS, які є зараз надважливими для нас. Це ракети дальністю 80 кілометрів для HIMARS, вони є основою нашої контрбатарейної боротьби.

Невідомо, скільки таких ракет залишилось у нас на складах, але вочевидь не так багато. Після отримання ЗСУ нової партії GMLRS, контрбатарейна боротьба знову вийде на дуже високий рівень, і ми почнемо знищувати артилерію ворога у величезній кількості,

– підкреслив Нарожний.

Також до пакета допомоги мають увійти боєприпаси 155-го калібру. Ц основа ствольної артилерії, і вони дуже потрібні українським силам. Саме нестача боєприпасів стала однією з причин, через яку нашим військовим довелося відійти з Авдіївки.

"Цей пакет надзвичайно вчасний для оборони України", – зауважив Нарожний.

Що з ракетами Taurus

Водночас якщо США нададуть Україні ATACMS дальністю 300 кілометрів, це може підштовхнути Німеччину до ухвалення рішення щодо передачі нам далекобійних ракет Taurus.

Раніше за неофіційною інформацією, Німеччина аргументувала свою відмову у наданні Taurus Україні тим, що не хоче першою поставляти зброю великої дальності. Якщо ж США передадуть 300-кілометрові ATACMS та вони будуть успішно використані по тимчасово окупованій українській території, припустимо в Криму, у Німеччини не залишиться аргументів,

– зазначив Павло Нарожний.

Також Берлін може передати Taurus Лондону, а оскільки Велика Британія не боїться надавати Україні далекобійну зброю, то британці можуть поставити Україні ракети Storm Shadow дальністю 500 кілометрів.

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