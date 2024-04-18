Новий закон про мобілізацію: хто має право на бронювання

Новий закон про мобілізацію ухвалено та офіційно опубліковано. Норми закону почнуть діяти за місяць після підпису документа президентом, тобто – 18 травня. Відтепер в Україні змінилися деякі правила для мобілізованих, зокрема норми щодо обмежено придатних та військовозобов'язаних, які мають відстрочку.

Більше про те, що саме змінилось для військовозобов'язаних, розповідає 24 Канал з посиланням на Закон про мобілізацію №10449.

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Виклик до ТЦК та вручення повісток

Почнемо з того, що всі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років тепер повинні завжди мати при собі військово-облікові документи. Їм мають право перевірити працівники ТЦК, поліція та прикордонники.

Правила вручення повісток не змінили, але оновили норми щодо тих, хто відмовляється виконувати вимоги ТЦК.

, якщо громадянин не з'явиться у ТЦК в термін, який вказаний на повістці, ТЦК має право звернутися в Нацполіцію з вимогою про адміністративне затримання та доставляння його в військкомат.

Якщо поліція (у разі неможливості виконання цієї вимоги) надсилає відповідне сповіщення у ТЦК, то за 5 днів після цього особі надішлють формальну вимогу про виконання його обов'язків як військовозобов'язаного чи резервіста.

Якщо протягом 10 календарних днів після вручення вимоги громадянин не виконав своїх обов'язків, то ТЦК має право звернутися до суду. Тоді військовозобов'язаному можуть обмежити право на керування транспортним засобом під час мобілізації – на строк до виконання або відкликання вимоги.

Бронювання

. Новий закон передбачає, що добровольці, які самостійно прийдуть до ТЦК для включення їх у лави ЗСУ без повістки, отримають відстрочку на два місяці для вирішення особистих справ та підготовку.

За новим законом, бронюванню від мобілізації підлягають чиновники категорії "А", голови обласних та районних рад, сільські селищні та міські голови. Чиновники категорії "Б" та органів місцевого самоврядування – не більше 50% від кількості військовозобов'язаних.

Також можуть бути заброньовані співробітники органів державної влади, інших держорганів, підприємств та організацій, що є критично важливими для ЗСУ, економіки та життєдіяльності населення.

Крім того, право бронь мають кінцеві бенефіціари критично важливих підприємств, установ та організацій, навіть, якщо вони там не працюють.

До переліку критично важливих віднесли також працівників сфери культури та медіа. До слова, ось цей пункт не знайшов підтримки серед населення, а навпаки спровокував дискусії та невдоволення.

Дискусії щодо бронювання працівників сфери культури