"Новий Каїн": Філарет розповів скільки ще Путін продовжуватиме війну на Донбасі

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет розповів, що війна на Донбасі триватиме ще один-два роки.

Про це Філарет розповів в інтерв'ю Жанні Нємцовій, передає DW.

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Так, за його словами, військові дії на Сході є агресією Російської Федерації щодо України.

Незаконно відібрали Крим. Думали, що таким же чином зможуть відібрати Донбас. І не тільки Донбас, а мріють підпорядкувати собі всю Україну. І не тільки Україну. Мріють повернути під свій вплив колишні держави соціалістичного табору. Тобто, усі країни Балтії, Польщу, Румунію, Болгарію. Путін про це мріє. Проте він марно мріє, тому що період імперій закінчився,

– заявив предстоятель УПЦ КП.

Філарет наголосив, що українці та росіяни є братами, проте Путін хоче повернути українців у рабство.

"По-перше, ми належимо до родини слов'янських народів. Отже, вже це нас зближує. По-друге, упродовж століть ми жили або як сусіди, або як одна держава. Тому ми зблизилися, ми брати. І тому повинні жити як браття. Але брат не повинен робити іншого брата рабом. Якщо ви брати, то й живіть як брати. А не як пан та раб. А Путін хоче повернути нас у рабство", – розповів він.

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З точки зору Філарета, російський президент є віручою людиною, хоча і багато грішить.

"Путін – віруючий. Християнин. Але чи живе він по вірі? Ні, не живе. Я його назвав: "новий Каїн". Він вірить в Бога, але чинить беззаконня", – сказав він.

Окрім того, священослужитель зазначив що війна припиниться і все стане на свої місця.

Війна триватиме ще рік-два. Путін зрозумів, що він Україну зброєю не візьме. Йому потрібно красиво вийти з цього конфлікту,

– підсумував глава УПЦ КП.

Також Філарет вважає, що після припинення війни на Донбасі, так звані ЛНР та ДНР припинять свої існування.