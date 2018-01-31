21:10
31 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
22:33, 30 січня
Вєсті. UA. Герман змінює фаворита. Героїчний образ Савченко
Вєсті.UA
21:32, 30 січня
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, сьогодні
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Телевізійна еволюція
Згадати все
18:22, 30 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

"Новий Каїн": Філарет розповів скільки ще Путін продовжуватиме війну на Донбасі

18:02, сьогодні 940
Філарет розповів, що війна на Донбасі триватиме ще рік-два
Філарет розповів, що війна на Донбасі триватиме ще рік-два / Фото з відкритих джерел

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет розповів, що війна на Донбасі триватиме ще один-два роки.

Про це Філарет розповів в інтерв'ю Жанні Нємцовій, передає DW.

Читайте також: Українська церква ніколи не повернеться до Московського патріархату, – Філарет

Так, за його словами, військові дії на Сході є агресією Російської Федерації щодо України.

Незаконно відібрали Крим. Думали, що таким же чином зможуть відібрати Донбас. І не тільки Донбас, а мріють підпорядкувати собі всю Україну. І не тільки Україну. Мріють повернути під свій вплив колишні держави соціалістичного табору. Тобто, усі країни Балтії, Польщу, Румунію, Болгарію. Путін про це мріє. Проте він марно мріє, тому що період імперій закінчився,
– заявив предстоятель УПЦ КП.

Філарет наголосив, що українці та росіяни є братами, проте Путін хоче повернути українців у рабство.

"По-перше, ми належимо до родини слов'янських народів. Отже, вже це нас зближує. По-друге, упродовж століть ми жили або як сусіди, або як одна держава. Тому ми зблизилися, ми брати. І тому повинні жити як браття. Але брат не повинен робити іншого брата рабом. Якщо ви брати, то й живіть як брати. А не як пан та раб. А Путін хоче повернути нас у рабство", – розповів він.

Читайте також: Є сили, які перевершують Кремль, і які його переможуть, – Філарет

З точки зору Філарета, російський президент є віручою людиною, хоча і багато грішить.

"Путін – віруючий. Християнин. Але чи живе він по вірі? Ні, не живе. Я його назвав: "новий Каїн". Він вірить в Бога, але чинить беззаконня", – сказав він.

Окрім того, священослужитель зазначив що війна припиниться і все стане на свої місця.

Війна триватиме ще рік-два. Путін зрозумів, що він Україну зброєю не візьме. Йому потрібно красиво вийти з цього конфлікту,
– підсумував глава УПЦ КП.

Також Філарет вважає, що після припинення війни на Донбасі, так звані ЛНР та ДНР припинять свої існування.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Новини політики Володимир Путін Україна – Росія Філарет УПЦ МП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Російська пропаганда в дії: як німецькі журналісти стають
сьогодні, 21:04 Російська пропаганда в дії: як німецькі журналісти стають "рупорами Путіна"
Борис Немировський 45
4G в Україні: коли запрацює і як підключити
сьогодні, 20:01 4G в Україні: коли запрацює і як підключити
Яніна Ткачук 2440
Найпопулярніші імена, якими українці називали новонароджених дітей у 2017 році
сьогодні, 18:30 Найпопулярніші імена, якими українці називали новонароджених дітей у 2017 році
1196
Prozorro 2017: рейтинг найекономніших областей року
сьогодні, 18:48 Prozorro 2017: рейтинг найекономніших областей року
751
Історична пам'ять і популізм: між Україною і Польщею знову пробігла чорна кішка
сьогодні, 19:01 Історична пам'ять і популізм: між Україною і Польщею знову пробігла чорна кішка
Інна Жолобович 719
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Рішення про постачання американської зброї підвищить вартість російської агресії, – Порошенко
 19 вересня 2017 , 06:04
У ПАРЄ готуються до термінового обговорення зняття санкцій з Росії
 21 листопада 2017 , 20:27
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
BMW X3
 30 квітня , 12:03
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук