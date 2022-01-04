На новорічні свята окупанти посилювали свої позиції на Донбасі, – розвідка

Командування російських військ продовжує тримати своїх найманців на Донбасі у бойовій готовності. За даними української розвідки, під час новорічних свят ворог не відпочивав.

Деталі від української розвідки

Під час свят агресор посилив так звані батальйони бойовиків в окупованих Донецьку та Луганську. Про це українська розвідка заявила 4 січня.

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Крім того, окупанти:

розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення,

збільшили кількість снайперських пар.

Також під керівництвом російських офіцерів відбуваються тренування з управління вогнем артилерії з уточненням цілей для ураження позицій Збройних сил України.

Ситуація на Донбасі: останні новини

Наприкінці 2021 року Тристороння контактна група домовилася про відновлення режиму тиші на Донбасі на період зимових свят. Бойовики дотрималися слова лише один день, а після того продовжили цинічно ігнорувати перемир'я. Через зірвані домовленості Україна вирішила ініціювати термінове засідання ТКГ. Втім, Росія відкинула таку пропозицію.

31 грудня, в останній день 2021 року, окупанти вбили воїна ЗСУ молодшого сержанта Станіслава Богуславського.

Крім того, 3 грудня російські найманці поранили українського захисника. Відомо, що постраждалий перебуває у стані середньої тяжкості. У той день бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Світлодарська, Лебединського та Шумів.

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