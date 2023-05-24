Обговорили перехід на нові літаки та ситуацію з боєприпасами: Зеленський зібрав Ставку

Президент Зеленський 24 травня збирав чергову Ставку Верховного Головнокомандувача. Головком, розвідка, командувачі ОСУВ "Хортиця" й "Таврія" доповіли про ситуацію на передовій.

У Міноборони розповіли про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Також учасники Ставки проаналізували постачання зброї від союзників та динаміку нарощування власного виробництва.

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Торкнулись і питання літаків

Президент зауважив, що Україна вже почала роботу над всеохопною концепцією розвитку авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків.

За його словами, ця робота охоплює створення нової організаційної структури, навчання пілотів та персоналу, розробку необхідної інфраструктури, матеріально-технічне забезпечення тощо.

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