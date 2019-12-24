Обігових коштів на викуп зерна в аграріїв немає: зернотрейдери про проблеми з відшкодуванням ПДВ

У грудні через штучні перевірки, призначені компаніям-експортерам, у них виникли проблеми з відшкодуванням ПДВ.

Про це в статті 112.ua "Фокус з дірою: Як Кабмін переклав проблему порожньої скарбниці на плечі бізнесу" повідомив президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.

"Цього місяця виникли проблеми з відшкодуванням ПДВ: компаніям-експортерам призначають додаткові перевірки. Ми сподіваємося, що в січні проблема вирішиться. Торік у грудні була аналогічна ситуація", – сказав Горбачов. Він додав, що відшкодування ПДВ – це загальносвітова практика, яка застосовується в багатьох країнах з метою стимулювання підприємств, які виробляють продукцію для експортних ринків і є постачальниками валюти в країну. Практика необхідна для збереження робочих місць та динаміки приросту обсягів виробництва.

З огляду на те, що через неповернення ПДВ зернотрейдери наразі обмежені в коштах, аграрії, які вже кілька місяців не можуть отримати виплати за бюджетними програмами держпідтримки, обмежені й у можливості отримати кошти від продажу зерна, який традиційно активізується наприкінці року.

Таким чином, в умовах дефіциту обігових коштів аграрії не зможуть закупити все необхідне для своєчасного проведення заходів у межах весняної посівної кампанії, через що терміни проведення комплексу весняних робіт можуть змінитися, що призведе до певних втрат в обсягах врожаю. Важливо, що сільгоспвиробників поставили в ситуацію дефіциту коштів напередодні найрезонанснішої реформи – відкриття ринку землі, повідомляють в "Українській аграрній конфедерації".

Як повідомлялося раніше, ситуація з невиплатою ПДВ завдасть серйозного удару по економіці. Особливо болючим він буде для металургів. Унаслідок ситуації, що склалася, люди у великих промислових містах можуть залишитися на Новий рік без зарплат.

Раніше президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі "112 Україна" заявив, що в нинішній ситуації великим промисловим підприємствам в галузі час оголосити надзвичайну ситуацію.

Варто зазначити, що найбільші проблеми з відшкодуванням ПДВ були за часів уряду Миколи Азарова, коли виплати було фактично припинено. Це призвело до значного зниження рентабельності в найбільших металургійній та аграрній галузі, суміжних галузях. Щонайменше протягом останніх двох років держава справно відшкодовувала ПДВ великим промисловим підприємствам. Раптове і нічим не обґрунтоване припинення своєчасного повернення ПДВ промисловцям призведе до дестабілізації економіки і може завдати удару по репутації нового президента і його команди.

"Нинішня ситуація скидається на диверсію проти влади, зокрема й проти принципів підтримки бізнесу, задекларованих президентом України", – заявили в об'єднанні "Укрметалургпром".