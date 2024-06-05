Спікер Палати представників США говоритиме з Білим домом про зняття обмежень на удари по Росії
Джерело:"Голос Америки"
Спікер Палати представників США виступає проти обмежень на використання американської зброї для ударів по Росії. Про це він вестиме діалог з Білим домом.
Ураження військових цілей на території Росії Джонсон прокоментував, відповідаючи на питання журналістів.
Читайте також Єдина гарантія не нападу Росії: політтехнолог проаналізував інтерв'ю Байдена про Україну
Обмеження на удари по Росії
Спікер Палати представників американського Конгресу переконаний, що Сполучені Штати не повинні займатися "мікроменеджментом воєнних зусиль України", а натомість мають надати їй потрібну зброю, щоб захистити себе й дати відсіч Росії.
Сам Джонсон планує порушувати це питання у розмові з Адміністрацією Байдена.
Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це,
– сказав він.
Майк Джонсон підкреслив, що виступає проти позиції президента Байдена, який прагне залишити деякі обмеження на застосування американської зброї.
Захід поступово дозволяє застосовувати сво. зброю для цілей в Росії
- 13 країн, серед них і США, дозволили використовувати свою зброю для ударів по території Росії. Однак для України залишаються певні обмеження. Зокрема можна бити по місцях, звідки завдають ударів по Україні. США ухвалили відповідне рішення на тлі наступу росіян на Харківщині.
- Німеччина також дала дозвіл українським військовим вражати цілі на території країни-агресорки, але все ще йдеться про невеликий радіус. Німецьку зброю можна застосовувати лише у Харківській області. Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек сказав, що шкодує, що таке рішення не було ухвалене раніше.
- Президент Франції також підтримав право України на захист. За його словами, треба дати можливість знищити об'єкти, з яких запускають ракети. Водночас деякі журналісти припустили, що у такий спосіб Еммануель Макрон фактично підтвердив дозвіл на використання ракет Storm Shadows/SCALP.