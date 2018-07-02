Обмеження імпорту сировини для української промисловості обвалить курс гривні, – Каленков

Обмеження ввезення в Україну сірчаної кислоти призведе до зростання курсу долара.

Про це повідомив "Обозревателю" глава об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в матеріалі "Чи злетить долар і впаде виробництво: чим українцям загрожують квоти на сірчану кислоту".

"Сірчана кислота – важлива сировина для металургійного комплексу. Введення будь-яких обмежень неминуче призведе до подорожчання сірки. Слідом збільшиться собівартість виробництва продукції металургійного комплексу, велика частина якої йде на експорт. Зараз українська металургійна продукція користується попитом на світових ринках, в тому числі і завдяки низькій ціні. Якщо вартість збільшиться, слідом впадуть і обсяги продажів, а разом з ними – валютна виручка, яка дозволяє утримувати курс гривні", – заявив Каленков.

Як повідомлялося раніше, близько третини всього українського експорту за кордон складає продукція саме гірничо-металургійного комплексу.

Розслідування Міжвідомчої комісії, яка може ввести квоти на імпорт сірчаної кислоти в Україну, ініціювали два українських підприємства – "Східний ГЗК" і "Сумихімпром", йдеться в матеріалі

У той же час введення квот і підвищення мит – це ні що інше, як спроба недобросовісної конкуренції з боку виробників сірчаної кислоти в Україні. Про це в матеріалі заявив член транспортного комітету парламенту Володимир Гусак.

"Я можу пояснити спроби цих двох підприємств – "Східного ГЗК "і" Сумихімпрому" – обмежити конкуренцію і спробувати через уряд вирішити проблеми якийсь власної неефективності. Але це може мати дуже шкідливі наслідки для економіки України в цілому", – пояснив нардеп.