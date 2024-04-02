Чоловіки, що мали "обмежену придатність" мають пройти повторний медогляд: у який термін

Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, який скасовує статус "обмежено придатний" військовозобов'язаний в Україні. Тепер чоловіки, що мали цей статус, мають пройти повторний медичний огляд.

Зокрема, військовозобов'язаних визнаватимуть лише як "придатних" чи "непридатних" до служби в армії. Адже тепер в Україні офіційно нема статусу "обмежено придатний".

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"Обмежено придатні" мають пройти повторний медогляд

Згідно з законопроєктом про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, який підписав президент України, встановлюється обов’язок для громадян нашої держави, які були визнані обмежено придатними до військової служби, протягом дев'яти місяців з дня набрання чинності цього закону пройти повторний медичний огляд.

Це потрібно для того, щоб визначити придатність до військової служби. Це правило також стосується тих громадян України, які були визнані обмежено придатними до набуття чинності закону.

У цьому ж законі прописано норми щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Як розповів народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк, цей законопроєкт було значно допрацьовано у Верховній Раді.

Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку

Цього ж дня Володимир Зеленський підписав ще кілька законів, які стосуються мобілізації в Україні. Зокрема, президент поставив підпис під законопроєктом, який зменшує мобілізаційний вік із 27 до 25 років.

Автори закону переконані, що це допоможе швидше поповнити мобілізаційні резерви України. Тим часом призовниками на строкову службу будуть чоловіки у віці від 18 до 25 років.

Крім того, президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного. Ця ініціатива допоможе скоротити кількість візитів громадян до територіальних центрів комплектації. Зокрема, реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних та переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.