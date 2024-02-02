Один з найбільших обмінів полонених: хто міг змусити Росію піти на це

Україна провела великий обмін полоненими, в рамках якого 207 наших людей повернулися додому. Хоча раніше у 2023 році цей процес гальмував через Росію.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що обмін полоненими – складний процес. Взагалі переважно вони відбуваються після завершення воєн.

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Як вдалося провести обмін

Як припустив Світан, зазвичай про процес обміну полоненими домовляються розвідки країн. Але тут цілком можуть приєднувати треті країни, яким вигідно організовувати такі процеси. У такому разі є майже 100% гарантія, що процес відбудеться чітко і без сюрпризів.

Думаю, що за цим обміном можуть стояти близькосхідні країни. До прикладу, Об'єднані Арабські Емірати або ж Саудівська Аравія. Чи то й ж Катар. Нам це вигідно. І це також є перемогою наших дипломатії та наших партнерів,

– сказав Світан.

У будь-якому випадку, як би не вдавалося домовлятися про обмін, це завжди добре. Адже Україна повертає своїх захисників живими. І це – найголовніше досягнення.

Обмін полоненими: коротко