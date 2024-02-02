Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что обмен пленными – сложный процесс. Вообще преимущественно они происходят после завершения войн.
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Как удалось провести обмен
Как предположил Свитан, обычно о процессе обмена пленными договариваются разведки стран. Но здесь вполне могут присоединять третьи страны, которым выгодно организовывать такие процессы. В таком случае есть почти 100% гарантия, что процесс состоится четко и без сюрпризов.
Думаю, что за этим обменом могут стоять ближневосточные страны. К примеру, Объединенные Арабские Эмираты или Саудовская Аравия. Или же Катар. Нам это выгодно. И это также является победой наших дипломатии и наших партнеров,
– сказал Свитан.
В любом случае, как бы ни удавалось договариваться об обмене, это всегда хорошо. Ведь Украина возвращает своих защитников живыми. И это – самое главное достижение.
Обмен пленными: кратко
- 31 января стало известно, что Украина вернула 207 наших людей в рамках масштабного обмена пленными. Речь идет как о военных, так и о гражданских.
- В Главном управлении разведки рассказали, что удалось освободить представителей различных подразделений ВСУ, ГПСУ, ТрО, Нацполиции и тому подобное. Среди них были и те, кто защищал Мариуполь. К сожалению, еще много защитников остаются в плену. И работа над их освобождением будет продолжаться.
- Сам обмен должен был состояться 24 января. Но он сорвался из-за падения Ил-76 под Белгородом. Тогда оккупанты рассказывали, что на этом самолете находились 65 украинских защитников. Украина обращалась с запросом о передаче тел. Но Россия не соглашается на это. В общем есть вопрос, действительно ли эти люди находились на борту того Ил-76.