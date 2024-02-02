Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что обмен пленными – сложный процесс. Вообще преимущественно они происходят после завершения войн.

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Как удалось провести обмен

Как предположил Свитан, обычно о процессе обмена пленными договариваются разведки стран. Но здесь вполне могут присоединять третьи страны, которым выгодно организовывать такие процессы. В таком случае есть почти 100% гарантия, что процесс состоится четко и без сюрпризов.

Думаю, что за этим обменом могут стоять ближневосточные страны. К примеру, Объединенные Арабские Эмираты или Саудовская Аравия. Или же Катар. Нам это выгодно. И это также является победой наших дипломатии и наших партнеров,

– сказал Свитан.

В любом случае, как бы ни удавалось договариваться об обмене, это всегда хорошо. Ведь Украина возвращает своих защитников живыми. И это – самое главное достижение.

Обмен пленными: кратко