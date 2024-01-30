Пленных били, если они общались на украинском языке, для этого было достаточно одного слова. Также Руслана рассказала что в российском плену не было никакой информации о происходящем на фронте.

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Каким был российский плен

Боевой медик 36-й отдельной бригады морской пехоты Руслана Нца прошла в плен в Оленивке и Таганроге. По словам женщины в неволе общаться можно было только шепотом и русским языком. Если охранники слышали хотя бы одно украинское слово, то могли избить.

Я была свидетелем такой картины, когда девочка сказала украинское слово, охранник услышал пришедший и ударил. Она сказала "быльце". Они тогда до нас прикопались из-за того, что у нас неправильно висели полотенца на кроватях. Они должны быть в определенном направлении все одинаково,

– вспоминает Руслана.

Охранники могли ударить рукой, ногой или деревянным молоточком. Все это время женщине приходилось просто терпеть. В то же время, были и проблемы с питанием особенно в Таганроге. Самым ценным был хлеб, поэтому пленные берегли каждую крошку из двух кусочков. Пленным могли дать просто воду на обед – около 200 граммов.

Может, тебе повезет и там плавающий кусочек картофеля может несколько штучек гороха, или какую кашу они туда бросят. А на второе – три ложки каши. Очень часто она была испорчена. Но что делать – мы ели,

– говорит Руслана.

Медик напоминает, что очень трудно было ожидать возвращения домой. Она не знала что там с семьей вообще живы ли они, а также что сейчас происходит с Украиной. Россияне врали что повсюду Россия осталась только в западных регионах. Однако Руслана не верила вражеским басням.

Каждый день в Таганроге они постоянно слышали крики украинцев, с которыми проводили допросы. Эти звуки не прекращались поэтому Руслана думала что сойдет с ума. Она понимала, что с ними там делают и понимала, что ничего не может сделать.

Последний обмен не состоялся