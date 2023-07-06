Останній обмін полоненими: відомі імена військових, яких вдалося повернути

Сьогодні Україна повернула з полону росіян 45 захисників. Стали відомі імена перших звільнених полонених.

Зокрема точно відомо, що додому повернулись 4 захисники з Волині та 1 з Вінниці.

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Кого вдалося повернути додому

Очільник Волинської ОВА розповів про своїх земляків, яких повернули з полону:

Батула Ігор Юрійович, 1996 року народження, уродженець села Колпитів Володимирського району. Зник 19 березня 2022 року на Донецькому напрямку, а саме в Маріуполі.

Кулик Олександр Юрійович, 1988 року народження, житель села Доросині Луцького району. Потрапив у полон 23 травня 2022 року під Донецьким Лиманом.

Москалюк Юрій Леонідович, 1991 року народження, житель села Звиняче Луцького району. У полоні з 23 травня 2022 року (Донецька область, Лиман).

Мудрак Юрій Володимирович, 1995 року народження, лучанин. Полонений 22 травня 2022 року під Донецьким Лиманом.

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов також повідомив, що додому повернувся вінничанин Микола. Хлопцю всього 28 років. Він прикордонник і потрапив в полон у Маріуполі.

Усі ці захисники провели в полоні понад рік.

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