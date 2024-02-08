Додому повернулося ще 100 полонених: щемливі кадри, від яких навертаються сльози

Ввечері 8 лютого стало відомо про повернення в Україну ще 100 захисників, які перебували у російському полоні. Значна частина з них стояла на обороні Маріуполя.

У СБУ показали унікальне відео, як наші бійці поверталися додому. Після стількох місяців очікування бійці нарешті побачать своїх рідних, побачать рідну Україну.

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Відео з обміну від СБУ

В Україну 8 лютого вдалося повернути 100 українських військовослужбовців. Серед них представники Нацгвардії, Держприкордонслужби, Збройних сил України, ТрО. Однак більшість – це захисників Маріуполя, у тому числі й "Азовсталі".

В СБУ зазначили, що це стало результатом роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця,

– написали в СБУ.

Ще один обмін полоненими відбувся 8 лютого: дивіться відео

Повернення полонених