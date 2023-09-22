Всіх на всіх: у ГУР розповіли, як Україна працює над наймасштабнішим обміном

У листопаді 2022-го Володимир Зеленський запропонував обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Україна вже працює над реалізацією цієї ідеї.

Про це у коментарі 24 Каналу розповів представник ГУР. Андрій Юсов зауважив, що такий обмін – складний процес.

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"Ведеться відповідна робота"

Варто розуміти, що обмін "всіх на всіх" передбачає тривалу підготовку. Ба більше, для нього має бути чимало передумов. Зокрема, Україні потрібна сильна позиція, а її гарантом є обмінний фонд. Чим більший фонд, тим більше шансів на проведення великих обмінів. Окрім того, є чимало інших складових.

Нещодавно начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що наша держава готова до подолання всіх труднощів, які можуть виникнути в питанні обміну "всіх на всіх". Андрій Юсов зазначив, що Україна вже працює над таким обміном. Однак, з урахуванням складності цього процесу, паралельно триває робота над меншими.

Це абсолютно конкретна річ (обмін "всіх на всіх" – 24 Канал). Це – завдання, для виконання якого ведеться відповідна робота. Паралельно є розуміння, що це – дуже складний проєкт. Разом із підготовкою "всіх на всіх" готуються менші кейси,

– підкреслив представник ГУР.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабної війни Україна вже провела 48 обмінів полоненими. Вдалося повернути додому майже 2 600 наших воїнів.

Зауважимо, що однією з наймасштабніших операцій став обмін полоненими 21 вересня 2022 року. Тоді вдалося визволити 215 захисників. Зокрема, 5 командирів оборони Маріуполя.

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