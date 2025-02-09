Трамп заявив про угоду з Україною щодо металів на мільйони доларів, – NYP

Президент США Дональд Трамп все ж планує втілити в життя свої плани щодо українських корисних копалин. Він готовий укласти з Володимиром Зеленським угоду. Рідкоземельні метали він хоче обміняти на вже надану допомогу Україні.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на NYP. Обмін природних ресурсів на військову допомогу від західних партнерів був передбачений в "Плані Перемоги" України.

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Мільйонна угода Трампа з Україною

Дональд Трамп планує, що можлива угода з Володимиром Зеленським щодо рідкоземельних металів може бути укладена на 500 мільйонів доларів. Це вартість доступу для США до мінералів і газу в Україні. В обмін на це Сполучені Штати обіцяють, зокрема, гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Нагадаємо, президент України вважає, що така угода з Трампом може бути цілком справедливою. Адже США можуть зробити внесок у видобування та розвиток галузі. За словами Зеленського, Україна відкрита для таких інвестицій та подальшої співпраці.

До слова, гарантії безпеки від США – це одне з питань, яке Володимир Зеленський хоче обговорити з президентом Трампом. Їхня зустріч скоро може відбутися. Президент України зазначає, що важливо, аби розмова Дональда Трампа з ним відбулася раніше, ніж з Владіміром Путіним.

Зеленський також планує запросити президента США до України, що могло б стати "стратегічним дипломатичним досягненням".

Адміністрація Трамп працює над завершенням війни в Україні

У нещодавньому інтерв'ю Президент США Дональд Трамп сказав, що має конкретний план, як можна зупинити війну в Україні. Він заявив, що сподівається на швидке врегулювання конфлікту, який розпочався, зокрема, через його попередників. Утім, невідомо, які саме дії Дональд Трамп збирається зробити для завершення бойових дій. Його мирний план ще розробляється.

Трамп додав, що зараз в Україні "без причини" гине багато молоді. За його інформацією, кількість загиблих українців уже налічує два мільйони осіб.

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Також, за словами американського президента, радник з національної безпеки Майк Уолц отримав розпорядження готуватися до зустрічей президентів щодо завершення війни.