План оборони і нові санкції: що РНБО ухвалила на засіданні

Рада нацбезпеки та оборони за ініціативи президента Володимира Зеленського зібралася на засідання 15 жовтня. Під час нього члени РНБО обговорили низку важливих питань.

Головною темою засідання, як раніше анонсував секретар РНБО Олексій Данілов, було питання обороноздатності і безпеки України. Також гостро поставили питання щодо розповсюдження коронавірусу.

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Які питання обговорили на засіданні РНБО

План оборони України

Серед найважливішого, що ухвалили на засіданні, як розповів Олексій Данілов, – План оборони України. Він відзначив, що це відбулося вперше за час Незалежності. План оборони – це великий документ, над яким працювали майже 2 роки.

Він чітко дає відповіді на ті виклики, які сьогодні є перед нашою державою. Ми чітко розуміємо, які органи з ким мають співпрацювати у тій чи іншій ситуації,

– розповів Данілов.

Стратегія біобезпеки і біологічного захисту

На засіданні Ради нацбезпеки затвердили документ, який унормовує питання у цій царині. Це потрібно для того, щоб різні владні органи відпрацьовували виклики, які постають перед державою. І тут йдеться не лише про COVID-19, а й про інші інфекційні хвороби.

Стратегія інформаційної безпеки

Данілов наголосив: такий документ, за його словами, необхідний під час гібридної війни, яку веде Росія. Стратегія, яку представив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко, викликала палкі дискусії.

Росія використовує ЗМІ для впливу на Україну та на наших людей. Війна ведеться не лише на фронті, а і в інформаційному просторі,

– сказав Данілов.

Санкції через вибори у Криму та на Донбасі

Нові персональні обмеження РНБО наклала через вибори у Держдуму Росії, які країна-агресорка незаконно провела на окупованих територіях. Загалом у "чорний" список потрапили 237 осіб. Щоправда, імен підсанкційних осіб Данілов не назвав.

Детально Під нові санкції РНБО потрапили понад 200 людей

Санкції через вибори на окупованих територіях РНБО вже вводила 17 вересня. Тоді у список потрапили 80 осіб. Це кандидати у депутати Думи і члени виборчих комісій.

Брифінг Олексія Данілова за підсумками засідання РНБО: дивіться відео

Санкції проти магазинів Mere

Російська мережа супермаркетів Mere більше не має права працювати в Україні і не зможе це робити надалі. Магазин цієї мережі наразі працює лише у Білій Церкві, однак невдовзі теж зачиниться.

Справи про державну зраду

На РНБО заслухали доповіді генпрокурорки Ірини Венедіктової, глави МВС Дениса Монастирського і глави СБУ Івана Баканова щодо розслідувань справ, відкритих за статтею 111. Йдеться про державну зраду.

Наразі, за словами Данілова, від початку 2014 року відкрили 1600 таких справ, 400 осіб оголосили у розшук.

Користування природними надрами

РНБО продовжує слідкувати за тим, щоб національними надрами користувалися лише ті компанії, які мають на це дозвіл. Так, завдяки контролюванню цього питання вдалося збільшити прибутки до держбюджету.

За цей рік очікуємо надходження від служби геології і надрокористування до держбюджету 50 мільярдів гривень. Це при тому, що у 2020 році зібрали 28,9 мільярда гривень,

– зазначив він.

Данілов розповів, що усе більше відомих осіб відмовляються від ліцензій на користування природними надрами України. Так, родина колишнього міністра екології Миколи Злочевського відмовилася від 2 ліцензій на вуглеводні надра.

Також на засіданні розглядали питання щодо затримання "кримінальних авторитетів". За словами Данілова, щодо 108 осіб, які потрапили у ці списки, "свідомо чи ні" були допущені помилки. Через неточності у санкційних списках, люди МВС понесуть відповідальність.

Що варто знати про діяльність РНБО

Додамо, що Рада національної безпеки й оборони на своїх засіданнях регулярно запроваджує санкції, зокрема, проти:

народних депутатів,

проросійських видань,

антиукраїнських блогерів,

контрабандистів.

Нещодавно РНБО запровадила перші санкції за причетність до російських "виборів" на окупованих територіях.