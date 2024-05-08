У росіян подвійне завдання, – полковник запасу про мету масованої атаки

Росія уночі 8 травня масовано вдарила по Україні. Однак росіяни не зупиняться на цьому. Найімовірніше, найближчим часом ворог може влаштувати ще кілька атак з тими ж завданнями.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що окупанти хочуть "намацати" енергооб'єкти. А також – намагаються зупинити постачання на фронт. До слова, російські ракети в українському небі з'явилися близько 4-ї ранку.

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"Вони будуть виконувати подвійне завдання. Перше – продовжують геноцид українського народу. Друге – намагання зупинити потік боєприпасів на лінію бойового зіткнення", – наголосив Світан.

Серйозна атака

Атака ворога 8 травня була різнопланова. Росіяни використали майже усю номенклатуру ракет, яка у них є.

Росія застосувала аеробалістичну ракету "Кинджал", балістичні ракети "Іскандер-М" та крилату ракету "Іскандер-К". Також країна-агресорка випустила по Україні ракети Х-59, крилаті ракети "Калібр" та Х-101/Х-555. Ба більше, ракета Х-101 була зі збільшеною бойовою частиною. Також окупанти застосували дрони-камікадзе.

"Досить серйозна така атака з різною номенклатурою ракет за різними напрямками, але ми непогано відпрацювали", – сказав полковник ЗСУ в запасі.

Так українські захисники збили 59 повітряних цілей із 76.

Обстріл вночі 8 травня