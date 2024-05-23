Водій тролейбуса в Харкові опинився в епіцентру удару: у якому стані поранений зараз
Вдень 22 травня російські військові завдали авіаудару по Харкову. В епіцентрі прильоту опинився водій тролейбуса, якого госпіталізували у складному стані.
Як розповів мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, водію ампутували одну ногу, однак вдалося зберегти життя. Наразі чоловік перебуває у лікарні, передає 24 Канал.
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У якому стані водій тролейбуса
Вдень 22 травня ворог цинічно вдарив по Шевченківському району міста Харкова. Ворожий снаряд влучив в житловій забудові біля багатоповерхівки.
На щастя, кількість постраждалих не збільшилися. Загалом постраждало 12 осіб, серед яких двоє – у важкому стані. Серед них і водій тролейбуса Юрій Орел.
Він перебуває у лікарні. Я вранці розмовляв з головним лікарем. Так, була здійснена операція, на жаль, ампутували одну ногу, але зберегли життя. Стан важкий,
– повідомив Терехов.
Мер Харкова також подякував усім, хто долучався до збору на лікування та протезування для водія. Наразі українці вже зібрали необхідну суму для реабілітації Юрія Орла. Терехов також наголосив, що місто допомогатиме водію тролейбуса, поки постраждалий повністю не відновиться.
Ворог масовано обстріляв Харків 23 травня
- У четвер, 23 травня, близько о 10:30 окупанти накрили Харків масованими обстрілами. Так, у місті пролунала серія потужних вибухів. Попередньо, окупанти обстріляли місто із ЗРК С-300/С-400. Точний тип ракет згодом встановлять фахівці.
- Голова Харківської ОВА повідомив, що під ударом опинилася виключно цивільна інфраструктура в Холодногірському та Основ'янському районах. Також він повідомив, що є постраждалі.
- Згодом стало відомо, що окупанти вдарили по друкарні видавництва "Віват". На підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Наразі рятувальники намагаються ліквідувати загоряння, а також розбирають завали.
- На жорстокий обстріл росіян відреагував Володимир Зеленський. Він повідомив, що російські військові одночасно атакували 15 ракетами. "Російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, – поблизу наших кордонів. І це слабкість – не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують", – прокоментував президент України цинічну атаку росіян.
- Кількість жертв і постраждалих постійно зростає. Станом на 13:50 відомо про 7 загиблих та 16 постраждалих.