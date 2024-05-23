Водій тролейбуса в Харкові опинився в епіцентру удару: у якому стані поранений зараз

Вдень 22 травня російські військові завдали авіаудару по Харкову. В епіцентрі прильоту опинився водій тролейбуса, якого госпіталізували у складному стані.

Як розповів мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, водію ампутували одну ногу, однак вдалося зберегти життя. Наразі чоловік перебуває у лікарні, передає 24 Канал.

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У якому стані водій тролейбуса

Вдень 22 травня ворог цинічно вдарив по Шевченківському району міста Харкова. Ворожий снаряд влучив в житловій забудові біля багатоповерхівки.

На щастя, кількість постраждалих не збільшилися. Загалом постраждало 12 осіб, серед яких двоє – у важкому стані. Серед них і водій тролейбуса Юрій Орел.

Він перебуває у лікарні. Я вранці розмовляв з головним лікарем. Так, була здійснена операція, на жаль, ампутували одну ногу, але зберегли життя. Стан важкий,

– повідомив Терехов.

Мер Харкова також подякував усім, хто долучався до збору на лікування та протезування для водія. Наразі українці вже зібрали необхідну суму для реабілітації Юрія Орла. Терехов також наголосив, що місто допомогатиме водію тролейбуса, поки постраждалий повністю не відновиться.

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