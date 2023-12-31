Такий у нас Новий рік: жителька Харкова знайшла гілку з різдвяного вінка після російської атаки

Російські окупанти продовжують атакувати українські міста. Ввечері 30 грудня під ворожим ударом знову опинився Харків.

Зокрема, було влучання біля багатоповерхівки на вулиці Гіршмана. Ірина Никитина, мешканка пошкодженого будинку, підняла із землі гілку від різдвяного вінка.

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"Це в когось ялиночка була. Ось такий у нас Новий рік. Чорні душі. Просто чорні душі. Адже по житлових кварталах бомблять. Як це можливо?" – не могла зрозуміти жінка.

Харків'янка не постраждала

Квартира Ірини пошкоджена, але сама жінка не постраждала. На момент удару вона вийшла до місцевої крамниці.

Моя велика удача. Я чула цей удар, світло. Зрозуміла, що десь поруч вибухнуло. Потім пішла подивитись, а половини нашого будинку немає,

– розповіла жінка.

Ірина переймається долею свого кота, який був у квартирі. За її словами, у помешканні все завалено.

Російська атака по Харкову 30 грудня: останні новини

Близько 19:00 окупанти завдали удару по центру Харкова, де постраждали житловий будинок і готель Kharkiv Palace. Влучання були також на околиці, але там минулось без жертв.

Станом на 23:57 було відомо про 26 поранених унаслідок атаки. Крім того, пошкоджено 12 багатоповерхівок, 13 приватних будинків, лікарні, готель, дитячий садок, торговельні приміщення, газопровід та автомобілі.

За даними поліції Харківщини, Росія запустила по готелю й житловому будинку балістичні ракети "Іскандер-М". Експерти вважають її гіперзвуковою.

Варто зазначити, що вже на початку доби 31 грудня росіяни запустили по Харкову "Шахеди". Міський голова Ігор Терехов повідомив, що пошкоджено офіси в центрі й мережі водопостачання.