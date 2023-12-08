Бігла по склу, аби сховатись, – харків'янка розповіла деталі атаки Росії

Уніч на 8 грудня окупанти масовано атакували Харків ракетами. Мешканка міста розповіла, як пережила удар окупантів.

Харків'янка Ірина розповіла 24 Каналу, що у момент атаки вона перебувала в одній із кімнат свого помешкання. Жінка прокинулася від відчуття, що на голову ніби щось почало падати. За попередньою інформацією, росіяни вдарили по місту ракетами С-300.

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"Я по склу бігом сховалася між двома стінками. Мені телефонують, а я вже тремчу, не можу навіть говорити", – сказала Ірина.

Жінці у той момент було настільки страшно, що були думки про те, що це – вже кінець. За її словами, вдарило кілька разів. Вдруге – почало битися скло ще в одному місці.

Однак попри атаку росіян, емоції беруть гору – харків'янка усміхається. Головне, наголосила, що залишилася живою.

"Як ви себе почуваєте?" Кажу: "Жива – й слава Богу. І моя Аська жива – моя кішка",

– наголошує Ірина.

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