Окупанти знову обстріляли будинки в Херсоні: під ударом опинилися діти

Російська армія знову обстріляла Херсон. Жінка та двоє дітей зазнали серйозних поранень.

Вдень 1 липня окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Один зі снарядів влучив у будинок.

Дивіться також На Донеччині поховали 14-річних близнючок Аню та Юлю, яких вбила російська ракета в Краматорську

Окупанти знову атакували Херсон

Росіяни обстріляли Херсон з артилерії близько 10:10 1 липня. Один зі снарядів влучив у житловий будинок. Правоохоронці вживають всіх заходів, щоб зафіксувати злочин, який скоїла російська армія.

Що відомо про поранених

Внаслідок влучення снаряда в житловий будинок травмовано жінку та двох дітей. Поранень зазнали 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надають їм необхідну допомогу. Дітей госпіталізували до лікарні.

Окупанти змінили тактику обстрілів на Півдні

1 липня Наталія Гуменюк повідомила, що на Півдні України росіяни вишукують нову тактику. Окупанти повернулись до атак керованими авіабомбами та ударними БпЛА типу "Ланцет". Вона вважає, що такі дії окупантів можуть бути пов'язані з нестачею боєприпасів. Обстріли з артилерії відбуваються, проте значно рідше.

30 червня вона попередила, що почастішання активності ворожої розвідувальної авіації може означати, що росіяни шукають нові цілі для атак.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни – частина 1 статті 438 КК України.