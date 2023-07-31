Росіяни масовано обстрілюють Херсон: є загиблі та багато поранених, серед яких – дитина

Росіяни 31 липня вкотре масовано обстріляли Херсон. Поранень зазнали 20 мирних жителів, зокрема 1 дитина.

Вибухи у Херсоні лунають із самого ранку. Серед поранених є волонтери.

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Росіяни знову обстріляли Херсон

У Херсонській обласній прокуратурі зазначили, що в Херсоні зростає кількість постраждалих через масивні ворожі обстріли. Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

За даними слідства, 31 липня близько 11:00 російські війська обстріляли житловий мікрорайон міста Херсона. Множинні осколкові поранення, несумісні із життям, отримав 65-річний чоловік, який у момент обстрілу рухався автівкою по одній із вулиць,

– мовиться у повідомленні.

Уранці окупанти також вдарили по середмістю обласного центру, внаслідок чого:

загинув працівник комунального підприємства,

ще четверо його колег дістали поранення.

Станом на 15:30 внаслідок обстрілів обласного центру поранень зазнали щонайменше 10 цивільних. Серед них – четверо волонтерів та неповнолітній хлопчик.

"Дані уточнюються. Обстріли тривають", – підсумували у прокуратурі.

Дивіться фото з місця ворожих обстрілів / Фото Херсонської облпрокуратури та МВС

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Внаслідок атаки є жертви

Спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров повідомив, що армія Росії вдарила по херсонському мікрорайону Корабел.

Під ворожий обстріл у власній автівці потрапив 65-річний чоловік. Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть,

– зауважив військовий.

Також поранень зазнав 38-річний херсонець. Його госпіталізували з травмами ноги та руки.

"Херсон. З самого ранку не вщухають вибухи. росіяни обстрілюють житлові квартали міста. Через ворожий обстріл спалахнула пожежа в адмінбудівлі, яку оперативно ліквідували вогнеборці", – зауважили в МВС.

За словами голови Офісу Президента Андрія Єрмака, ворог б'є по житлових кварталах – найбільше постраждали Корабельний район та центральна частина міста.

"Російські терористи продовжують воювати з цивільними людьми", – наголосив очільник ОП.

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Обстріли не припиняються

У Херсонській ОВА о 17:49 повідомили, що нещадний російський терор не припиняється – окупанти вкотре вкрили вогнем Херсон.

Цинічний обстріл забрав життя ще однієї людини. Тяжкі травми дістала 16-річна дівчина. Лікарі борються за її життя,

– мовиться у повідомленні.

Також поранень зазнали:

волонтери громадської організації, які допомагали херсонцям оговтатися після затоплення,

комунальник з Кіровоградщини.

Усім травмованим наразі надають необхідну медичну допомогу.

"З самого ранку російська армія нещадно обстрілює Херсонщину. Станом на цю годину (18:05 – 24 Канал) тільки у Херсоні – 17 поранених та троє загиблих мирних людей. Ще один чоловік отримав травми внаслідок ударів по Бериславу", – написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, 16-річна дівчина – наймолодша постраждала. Один загиблий та шестеро травмованих – це працівники комунального підприємства, ще п'ятеро – волонтери, які потрапили під ворожий вогонь, коли допомагали херсонцям з ліквідацією наслідки обстрілів та підтоплення.

Прокудін розповів про наслідки обстрілів станом на 18:00: відео

"Така інтенсивність обстрілів пов'язана з ротацією ворожого війська на лівобережжі. Росія поповнила свої сили, які до цього розбили наші ЗСУ. Знищать і цих, але треба трошки почекати! Дорогі херсонці, будь ласка, у найближчі кілька днів будьте максимально обережні!" – наголосив посадовець.

Він підсумував, що російські терористи криють вогнем усе місто й обстріли продовжуватимуться, однак наші Сили оборони докладають максимум зусиль, щоб вибити цю нечисть з української землі.

У коментарі Суспільному керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив про:

20 поранених внаслідок російських обстрілів у Херсоні,

одного – у Бериславі.

За його словами, чотири людини загинули, зокрема, одна жінка – внаслідок авіаудару по Козацькому Новокаховської громади. Її дістали з-під завалів будинку.