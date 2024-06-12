Ворог бив по критичній інфраструктурі Херсонщини: можливі аварійні відключення по області

12 червня 2024, 11:43
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Джерело:

"Херсонобленерго"

Нічні обстріли 12 червня були спрямовані і по об'єктах інфраструктури Херсонщини. Під удар потрапили об'єкти енергетики області.

Херсонські енергетики повідомили, що через нічні удари росіян постраждала енергомережа області.

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Росіяни вночі вдарили по енергетиці Херсону

У "Херсонобленерго" розповіли, що уночі росіяни обстрілювали територію області, через що були частково пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.

У зв'язку з цим на території Херсонської області можливе застосування аварійних відключень енергопостачання,
– повідомили в обласній енергетичній компанії.

Працівники АТ "Херсонобленерго" та НЕК "Укренерго" наразі проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Також енергетики зазначили, що для запобігання витоку інформації графіки можливих відключень публікувати не стали.

Що відомо про нічні атаки росіян

  • Однією з основних цілей ворога під час сьогоднішньої атаки стала столиця. Саме на Київ летіла основна частина ракет та дронів.
  • Ворог для покращення результатів намагався атакувати Київ під прикриттям поганої погоди.
  • Дніпропетровщина також вночі відбивалася від російських "Шахедів". Внаслідок атаки на Дніпропетровщині постраждала родина з трьох осіб. ППО збила над областю 11 ударних дронів.
  • Кілька годин потому уранці 12 червня в Україні знову лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу балістики. Зокрема, у передмісті Дніпра, у Новомосковському районі повідомили про вибухи. Ймовірно, пуск був з Бєлгородської області.

Автор: Василь Розтрьопа