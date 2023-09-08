Терористичний удар по Кривому Рогу: поліцейські показали кадри перших хвилин після обстрілу
Джерело:Нацполіція України
Російські окупанти 8 вересня вкотре вдарили по Кривому Рогу. Внаслідок атаки постраждали 73 людини.
У поліції показали, що відбувалося в місті в перші хвилини після атаки. Правоохоронці одразу ж вирушили на допомогу постраждалим.
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Поліція оприлюднила відео перших хвилин після ранкового обстрілу Кривого Рогу
У Нацполіції зазначили, що росіяни обстріляли Кривий Ріг знову вранці, знову підло – так, як вміє лише країна-гній.
Патрульні спільно з іншими спеціальними службами розбирали завали, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події. Закликаємо, не ігнорувати правила безпеки під час ворожих обстрілів та перебувати в укриттях. Тримаємося разом!
– мовиться у повідомленні.
Дивіться відео перших хвилин після обстрілу Кривого Рогу
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Ракетний удар по Кривому Рогу: що відомо
- Близько 9:00 8 вересня в більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Вже через кілька хвилин у Кривому Розі повідомили про потужний вибух. Відбій тривоги пролунав вже о 9:17.
- Російська ракета влучила в адмінбудівлю в Кривому Розі. Внаслідок цього виникла пожежа площею 200 квадратних метрів на території, де розташовані гаражі. На місці працювали рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
- Ударною хвилею вибило вікна у 7 житлових будинках, серед них – багатоповерхівка. Також були пошкоджені автівки мирних громадян та інші адмінбудівлі. Відповідні органи фіксують наслідки цього терористичного обстрілу.
- Відомо, що внаслідок атаки загинув вільнонайманий працівник поліції. Ще кілька правоохоронців зазнали поранень.
- Загалом відомо про 73 постраждалих внаслідок атаки – 1 загиблий та 72 травмовані. Пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілу вже завершили.
- В Офісі генпрокурора повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Мовиться про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.