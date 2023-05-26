У Дніпрі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок удару по лікарні

26 травня 2023, 16:46
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Джерело:

Борис Філатов

У Дніпрі після атаки росіян по поліклініці оголосили день жалоби. Попередньо відомо, що двоє людей загинули.

Міський голова розповів, що через трагедію в місті оголосили день жалоби. Варто зазначити, що Росія вранці 26 травня цинічно вдарила по лікарні

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Коли в Дніпрі оголосили день жалоби

Завтра (27 травня – 24 Канал) у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по одній з наших лікарень,
– написав мер.  

Він уточнив, що росіяни знищили філіал одного з медичних закладів, де надавали психіатричну допомогу. Тобто психіатричну лікарню. 

"Жодних військових об'єктів там і близько не було", – розповів Філатов. 

Станом на 14 годину 26 травня внаслідок атаки:

  • 26 осіб – поранені, з них двоє – діти;
  • троє – зникли безвісти;
  • двоє людей – загинули.

Відомо, що загинув 69-річний чоловік, який проходив повз місце, куди поцілила ракета росіян. Тіло ще однієї загиблої людини витягли з-під завалів ветклініки.

Атака росіян по Дніпру: коротко

  • Орієнтовно о 10:30 26 травня у Дніпрі пролунали вибухи. Після цього у місті та області оголосили про повітряну тривогу. 
  • Росіяни влучили по медичному закладу. Згодом мер Філатов розповів, що у лікарів якраз була перезмінка. Він сказав, що це можна назвати везінням, адже зачепило менше людей. За його словами, трьох лікарів ще шукають. Вони не виходять на зв'язок. 
  • Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що, за попередніми даними, росіяни били по Дніпру зенітними керованими ракетами С-300 або С-400. Тип ракет уточнюють.
Автор: Діана Квасневська