У Дніпрі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок удару по лікарні
Джерело:Борис Філатов
У Дніпрі після атаки росіян по поліклініці оголосили день жалоби. Попередньо відомо, що двоє людей загинули.
Міський голова розповів, що через трагедію в місті оголосили день жалоби. Варто зазначити, що Росія вранці 26 травня цинічно вдарила по лікарні.
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Коли в Дніпрі оголосили день жалоби
Завтра (27 травня – 24 Канал) у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по одній з наших лікарень,
– написав мер.
Він уточнив, що росіяни знищили філіал одного з медичних закладів, де надавали психіатричну допомогу. Тобто психіатричну лікарню.
"Жодних військових об'єктів там і близько не було", – розповів Філатов.
Станом на 14 годину 26 травня внаслідок атаки:
- 26 осіб – поранені, з них двоє – діти;
- троє – зникли безвісти;
- двоє людей – загинули.
Відомо, що загинув 69-річний чоловік, який проходив повз місце, куди поцілила ракета росіян. Тіло ще однієї загиблої людини витягли з-під завалів ветклініки.
Атака росіян по Дніпру: коротко
- Орієнтовно о 10:30 26 травня у Дніпрі пролунали вибухи. Після цього у місті та області оголосили про повітряну тривогу.
- Росіяни влучили по медичному закладу. Згодом мер Філатов розповів, що у лікарів якраз була перезмінка. Він сказав, що це можна назвати везінням, адже зачепило менше людей. За його словами, трьох лікарів ще шукають. Вони не виходять на зв'язок.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що, за попередніми даними, росіяни били по Дніпру зенітними керованими ракетами С-300 або С-400. Тип ракет уточнюють.