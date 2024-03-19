Пішла в гості, коли повернулась – побачила знищену оселю: моторошні наслідки обстрілу Селидового
Джерело:Суспільне
Уночі російські окупанти завдали удару по місту Селидове, що в Донецькій області. У мережі показали наслідки атаки по будинках цивільних.
Як розповіли журналісти "Суспільного", ракетний удар пошкодив будинок літньої жінки. У момент удару вона, на щастя, була не вдома.
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Руйнування в Селидовому
Уночі росіяни вдарили із С-300 по Селидовому, унаслідок чого було пошкоджено 24 приватні домоволодіння. Атака окупантів пошкодила й будинок 73-річної мешканки Ніни. У цю ніч вона перебувала не вдома – пішла в гості.
Як розповіла жінка, вже коли поверталася вранці, вона побачила розтрощену оселю. Це вже не вперше їй доводиться відновлювати свій будинок після російських атак. З початку повномасштабного вторгнення це третій випадок.
Наслідки атаки по місту Селидове: дивіться відео
У Селидівській міській раді повідомили, що внаслідок удару було поранено 4 людини. Ідеться про трьох жінок віком 64, 65 і 82 роки, а також 58-річного чоловіка. Вони дістали мінно-вибухові травми, забої, струс головного мозку й перелами ребер.
Ситуація в Донецькій області
- Декілька днів тому ворог завдав удару по промзоні в Слов'янську, що в Краматорському районі. Було пошкоджено будівлю та декілька вантажівок. За повідомленнями мера Слов'янська, на щастя, обійшлося без постраждалих.
- Пізно ввечері 12 березня російські загарбники вдарили по Мирнограду та влучили в багатоповерхівку. На жаль, є жертви. Повідомляється, що 2 людини загинули, ще 5 зазнали поранення. З-під завалів витягнули 13-річну дівчинку – у неї, на щастя, немає травм.
- Уночі 10 березня окупанти атакували дронами Добропілля. Унаслідок ударів пошкоджено 2 адміністративні будівлі та 2 приватні будинки. Під завалами опинилися двоє людей. На жаль, врятувати їх не вдалося – вони загинули.