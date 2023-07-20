Терористичний обстріл Одеси: під завалами шукають людину

20 липня 2023, 10:01
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Вже третю ніч поспіль Одеса потерпає від атак ворога. Росіяни атакують портові об'єкти, інфраструктуру та житлові будинки.

Внаслідок обстрілу Одеси 1 людина перебуває у важкому стані. Наразі рятувальні служби проводять дорозвідку на місцях обстрілів, повідомляє 24 Канал.

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Наслідки влучань в Одесі та області

В ефірі національного телемарафону Наталія Гуменюк повідомила, внаслідок нічного обстрілу в Одесі в середмісті зруйновано адміністративну будівлю, а вибуховою хвилею пошкоджено будівлі навколо.

Також, на жаль, є влучання в області по логістичних об'єктах. Зокрема було влучання у складські приміщення.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук уточнив, що рятувальні роботи внаслідок влучання в Одесі вже завершені. Наразі відбувається дорозвідка. 

Що відомо про постраждалих

Внаслідок атаки на склади постраждалих, на щастя, немає. Водночас в Одесі відомо про щонайменше 4 постраждалих. Мер міста Геннадій Труханов розповів, що 1 людина госпіталізована та перебуває у дуже важкому стані.

Сергій Братчук переконаний, що Росія буде продовжувати атаки на Південь. Основна мета – зруйнувати портову інфраструктуру, що, на думку ворога, може унеможливити діяльність України в зерновій угоді.

У Миколаєві окупанти влучили у 3-поверхівку

  • Зазначимо, що цієї ж ночі окупанти обстріляли Миколаїв та влучили у житловий 3-поверховий будинок. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що у місті 19 поранених. Двоє постраждалих госпіталізовано, серед них дитина. Розбір завалів зруйнованого будинку досі триває.
  • Загалом цієї ночі росіяни випустили по Півдню 19 крилатих ракет різних видів та більш ніж десяток "Шахедів".
  • Крім цього, вночі ворог запустив "Шахеди" на північний схід: є влучання у дитячий табір на Сумщині.
Автор: Анастасія Кушпіт