Безпосередньо поруч із країною НАТО: президент Румунії висловився про обстріл портів у Дунаї

Російська армія вночі 2 серпня обстріляла українські порти в Одеській області, зокрема й інфраструктуру на Дунаї. На це відреагували й в Румунії, назвавши такі атаки – неприйнятними.

Про це розповів президент країни Клаус Йоганніс у соцмережі Х, відомій раніше як твітер. Він також назвав ці атаки черговим воєнним злочином, інформує 24 Канал.

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Що сказав очільник Румунії про обстріл портів Одеської області

Йоганніс зазначив, що постійні атаки Росії на українську цивільну та портову інфраструктуру в Одеській області, зокрема на Дунаї, є абсолютно неприйнятними. Він наголосив, що це також сталося безпосередньо близько до Румунії, яка є країною-членом НАТО.

Це воєнні злочини, і вони ще більше впливають на здатність України передавати свої харчові продукти тим, хто їх потребує,

– наголосив президент Румунії.

Наостанок румунський очільник зауважив, що ці атаки російських солдатів підривають продовольчу безпеку у світі.

Що відомо про атаку портів Одеської області