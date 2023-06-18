"Жахлива іронія": у США та Києві відреагували на обстріл під час візиту африканських лідерів

Під час візиту в Київ лідерів африканських країн у столиці та по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Делегація змушена була ховатись в укритті.

Згодом речник президента ПАР "не побачив" масовану ракетну атаку на Київ, проте сам президент ПАР Сиріл Рамафоса під час пресконференції заявив, що таки чув вибухи. На інцидент відреагували в Києві та США, пише 24 Канал.

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Блінкен прокоментував обстріл Росією під час візиту делегації

Держсекретар США заявив, що під час обстрілу в Україні перебували представники шести або семи африканських країн, які також намагаються просувати мирну пропозицію.

Я б відзначив жахливу іронію того факту, що поки вони були в Києві, на українську столицю посипалося ще більше російських ракет,

– заявив на брифінгу Ентоні Блінкен.

Посадовець також відзначив, що вони підтримують мирні ініціативи інших країн, проте лише ті, мета яких – встановлення справедливого та міцного миру.

"Але, як і в випадку з багатьма країнами, ми хочемо переконатися, що ніхто не підливає масла у вогонь, який розпалює Росія", – запевнив держсекретар США.

Як у Зеленського відреагували на атаку

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що африканська делегація не мала цілі щодо врегулювання конфлікту та знайти вирішення. Радник Єрмака пояснив, що це не було їхнім завданням, рівнем та суб'єктністю.

Друга складова – вони просто хочуть побути в інформаційній складовій, в інформаційному порядку денному. Тут ми виходимо на ключові цілі – вони хочуть розв'язати свої особисті питання,

– пояснив Подоляк.

За його словами, країни Африки хочуть отримати більше ресурсів перш за все від Росії в тому ж числі, розв'язати питання постачання крупнопродовольчих товарів, отримати додаткові гарантії щодо постачання старої радянської техніки від Росії.

"І головне – виконати певні інформаційні завдання на користь Росії. І те, що вони "не бачили", щоб тут ракети літали взагалі, це абстракція, це все фікція і так далі – це була спроба примітивно дограти гру інформаційного типу", – пояснив Подоляк.

За його словами, перед Путіним вони не будуть казати, мовляв, чи ви розумієте, що таке міжнародне право, що ви перебуваєте на території іншої країни, що там цивільне населення атакується вашими крилатими ракетами, тому що у вас немає високоточної зброї.

Михайло Подоляк пояснив, що зараз Україна може собі дозволити про це говорити публічно. Тому що важливо розставити акценти, поки в Києва ця суб'єктність є.

Що відомо про візит лідерів країн Африки