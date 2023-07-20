У порту Одеси "сплелися" інтереси кількох країн: чи може Китай утихомирити Путіна

Після того, як Росія вийшла із зернової угоди, окупаційні війська почали точково бити по портовій інфраструктурі Одещини. Путін шкодить усьому світові, зокрема й своєму "старшому братові" – Китаю.

Про це 24 Каналу розповіла російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. За її словами, Сі Цзіньпін чи не єдиний, хто досі має вплив на Путіна. А тому коли Росія зазіхає на його інтереси – для неї це може закінчитись невдало.

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Одеський порт увібрав інтереси кількох країн

Володимир Зеленський 19 липня повідомив, що 60 тисяч тонн зерна, які знищила Росія в одеському порту, мали відправитись до Китаю.

Це ще один невдалий крок Путіна щодо товариша Сі. Подивимось, що він на це відповість. Китай стає дуже серйозним гравцем у всій історії з російською агресією,

– зауважила Ольга Романова.

До слова, нещодавно у Сполучених Штатах була велика конференція, пов'язана зі світовими загрозами на ближнє майбутнє. Загроза повномасштабної війни в Європі, яка триває зараз, була на другому місці. На першому – китайська загроза.

"Погляньте, як усе "сплелось" зараз в одеському порту. Китай, Росія, Україна, інтереси Європи та Америки. Загроза голоду, що нависає над країнами третього світу, яку потрібно буде вирішувати Європі та США", – зазначила Романова.

Китай веде власну гру

Ба більше, під час чергового нічного обстрілу Одеси 20 липня було пошкоджено китайське консульство.

Китай може приструнити Путіна. Мабуть, це єдина країна, яка може це зробити. Але в Китаю своя велика гра, яку складно зрозуміти. Китай зацікавлений в ослабленні і Росії, і Європи, і Америки відповідно,

– зауважила журналістка.

З одного боку велика війна в Європі Китаю вигідна. Але з іншого боку для Пекіну – це ринок збуту. Тому яка концепція Китаю переможе, ще буде видно.

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Шантаж продовжується

Водночас Путін не перестане шантажувати весь світ всім, що у нього є. Неважливо, чи це буде ядерна зброя, чи це буде зернова угода. Втім цікаво, що й у цьому випадку Китай намагається стримувати Путіна та Росію.

Раніше Сі Цзіньпін застерігав Путіна від використання ядерної зброї. Зокрема, не схвалював Сі й переміщення ядерної зброї до Білорусі.

Подивимось, наскільки його вистачить. Поки він не брязкає ядерною зброєю. Брязкає Мєдвєдєв, але це не страшно. Ну і залишається шантаж Запорізькою ядерною станцією,

– наголосила Романова.

Наголосимо, що у Головному управлінні розвідки 19 липня повідомили, що Росія готує провокацію на ЗАЕС з використанням важкого озброєння. Для цього серед російських військових поширюють інформацію про нібито підготовку штурму ЗАЕС.

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