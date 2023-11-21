Росія обстріляла лікарню і шахту на Донеччині: є жертви й постраждалі

Російська армія ввечері 20 листопада обстріляла Донецьку область ракетами. Так, загарбники влучили по шахті й лікарні, що розташовані на території області.

Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще кілька – зазнали поранення. Наразі на місці подій працюють правоохоронці та рятувальна служба.

Дивіться також Зі зруйнованої Авдіївки евакуювали двох коней: зворушливе відео порятунку скакунів

Обстріл лікарні у Селидовому

У Селидівській міській військовій адміністрації розповіли, що під час нічної атаки під ударом опинилася Селидівська центральна міська лікарня, 3 будівлі значно пошкоджені.

Внаслідок обстрілу постраждало 7 хворих, усі вони перебувають в задовільному стані, всім надано необхідну медичну допомогу.

Росіяни обстріляли Селидівську лікарню / Фото Селидівської МВА

Удар здійснили по шахті "Котляревська"

Начальник Новогродівської МВА Олександр Шевченко ракети С-300 влучили по території ВП "Шахта "Котляревська"". Внаслідок атаки загинув чоловік 1960 року народження – Віктор Кужель, який був жителем міста Новогродівка.



Росіяни обстріляли шахту "Котляревську" / Фото Олександра Шевченка

"Це гірник, який під час атаки був на чергуванні та перебував в цеху ремонту забійного обладнання", – сказав Шевченко.



Внаслідок обстрілу шахти "Котляревська" загинув чоловік / Фото Олександра Шевченка

Він також розповів, що в результаті обстрілу пошкоджено 7 будівель на території шахти, 14 легкових автомобілів, 5 автобусів та лінії електропередач у місті.

Росіяни атакували Донеччину

У Нацполіції розповіли, що близько 23 години 30 хвилин дві ракети влучили по території лікарні у місті Селидове. Внаслідок цього було пошкоджено 2 будівлі медзакладу, а 6 цивільних людей зазнали поранення.

Під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають,

– сказали правоохоронці.

Далі поліцейські зазначили, що за кілька хвилин окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті на території області. Через обстріл один працівник підприємства загинув.

"Пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач. 39 гірників опинились заблокованими під землею", – мовиться у дописі Нацполіції.

Гірників із-під землі визволили рятувальники та правоохоронці. Наразі всі шахтарі перебувають у безпеці, а їхнім життям нічого не загрожує.

Кілька днів тому окупанти вже обстрілювали Селидове