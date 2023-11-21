Росія обстріляла лікарню і шахту на Донеччині: є жертви й постраждалі
Джерело:Національна поліція України
Російська армія ввечері 20 листопада обстріляла Донецьку область ракетами. Так, загарбники влучили по шахті й лікарні, що розташовані на території області.
Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще кілька – зазнали поранення. Наразі на місці подій працюють правоохоронці та рятувальна служба.
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Обстріл лікарні у Селидовому
У Селидівській міській військовій адміністрації розповіли, що під час нічної атаки під ударом опинилася Селидівська центральна міська лікарня, 3 будівлі значно пошкоджені.
Внаслідок обстрілу постраждало 7 хворих, усі вони перебувають в задовільному стані, всім надано необхідну медичну допомогу.
Росіяни обстріляли Селидівську лікарню / Фото Селидівської МВА
Удар здійснили по шахті "Котляревська"
Начальник Новогродівської МВА Олександр Шевченко ракети С-300 влучили по території ВП "Шахта "Котляревська"". Внаслідок атаки загинув чоловік 1960 року народження – Віктор Кужель, який був жителем міста Новогродівка.
Росіяни обстріляли шахту "Котляревську" / Фото Олександра Шевченка
"Це гірник, який під час атаки був на чергуванні та перебував в цеху ремонту забійного обладнання", – сказав Шевченко.
Внаслідок обстрілу шахти "Котляревська" загинув чоловік / Фото Олександра Шевченка
Він також розповів, що в результаті обстрілу пошкоджено 7 будівель на території шахти, 14 легкових автомобілів, 5 автобусів та лінії електропередач у місті.
Росіяни атакували Донеччину
У Нацполіції розповіли, що близько 23 години 30 хвилин дві ракети влучили по території лікарні у місті Селидове. Внаслідок цього було пошкоджено 2 будівлі медзакладу, а 6 цивільних людей зазнали поранення.
Під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають,
– сказали правоохоронці.
Далі поліцейські зазначили, що за кілька хвилин окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті на території області. Через обстріл один працівник підприємства загинув.
"Пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач. 39 гірників опинились заблокованими під землею", – мовиться у дописі Нацполіції.
Гірників із-під землі визволили рятувальники та правоохоронці. Наразі всі шахтарі перебувають у безпеці, а їхнім життям нічого не загрожує.
Кілька днів тому окупанти вже обстрілювали Селидове
- Російські загарбники пізно ввечері 15 листопада обстріляли місто Селидове в Донецькій області ракетами. Удар росіяни здійснили по житловому кварталу у населеному пункті, внаслідок чого пошкодження отримали кілька будинків.
- Зрештою стало відомо про чотирьох загиблих та трьох постраждалих. Ними опікувалися медичні працівники. Однак тоді під завалами могли ще перебувати люди, яких згодом деблокували рятувальники.
- У Донецькій обласній прокуратурі розповіли, що пошкодження зазнали або були вщент зруйновані 20 приватних домоволодінь, 6 багатоповерхівок, автомобіль й господарська споруда. Рятувальники тоді допомагали людям вибратися з пошкоджених будівель.
- Далі стало відомо, що Селидове росіяни обстріляли 4 ракетами С-300. У прокуратурі вже розпочали розслідування стосовно воєнного злочину, який здійснила країна-агресорка, обстрілявши Селидове.