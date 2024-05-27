Росіяни обстріляли термінал Запорізького аеропорту: які масштаби руйнувань
Росіяни активно продовжують завдавати удари по Запоріжжю. Вдень 26 травня окупанти завдали ракетного удару по новому терміналу Запорізького аеропорту.
Кореспондент із Запоріжжя розповів 24 Каналу, що ракета влучила в центральний зал аеропорту, технічні приміщення не постраждали. Тимчасом росіяни радіють, що завдали удар "по аеродрому".
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Наслідки обстрілу
Минулої доби, 26 травня, в Запоріжжі оголосили повітряну тривогу о 15:30, невдовзі мешканці міста почули вибух. Авіаційна ракета типу Х-59 влучила у термінал Запорізького аеропорту.
Удар пройшовся з боку злітної смуги, тобто ракета прилетіла з півдня. Влучила в двоповерховий центральний зал. Судячи з ушкоджень, цілком ремонтопридатний термінал. Технічні приміщення термінала не постраждали,
– розповів кореспондент із Запоріжжя.
Варто зазначити, що термінал був новим, побудований у 2019 році.
Наслідки обстрілу терміналу Запорізького аеропорту / Фото Муса Магомедов
Що заявили росіяни
Окупанти, після удару по терміналу, хвалились, що "завдали удар по аеродрому і в результаті пошкодили будівлю, де ЗСУ зберігали боєприпаси".
Якби там були боєприпаси, то вони б підірвались і зруйнували б термінал. Це називається "абищо написати",
– зауважив кореспондент із Запоріжжя.
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