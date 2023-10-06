Загинула дитина та її бабуся, у людей немає житла: все, що відомо про атаку на центр Харкова

Зранку 6 жовтня російські окупанти запустили по центру Харкова ракети. Під прицілом російської зброї знову опинилася цивільна інфраструктура – на жаль, відомо про загиблу дитину.

Все, що відомо про ранковий терор загарбників – зібрав 24 Канал. Відомо, що завдали удару близько 7 години ранку, тоді у місті ще не лунало попередження про повітряну тривогу.

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Черговий удар по Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов о 06:48 6 жовтня повідомив про обстріл міста російською армією. Він додав, що є влучання у центральній частині міста. Варто зазначити, у цей момент у місті не лунала повітряна тривога.

Згодом міський голова написав, що росіяни атакували виключно цивільну інфраструктуру Харкова. Зокрема, є влучання у 2 багатоквартирних будинки та триповерховий житловий дім у Київському та Основ'янському районах Харкова. Внаслідок удару виникла пожежа площею 50 квадратних метрів – її вже ліквідували.

У Харківській області оголосили триденну жалобу за загиблими у двох трагедіях – під час удару по селу Гроза 5 жовтня та під час обстрілу центру Харкова 6 жовтня.

Наслідки влучання по центру Харкова / Харківська обласна прокуратура

Що відомо про жертв

Ігор Терехов повідомив, що є інформація, що під завалами перебуває дитина. На жаль, дані підтвердилися – рятувальники витягнули тіло загиблого 10-річного харків'янина. Його знайшли під завалами закутаним у ковдру – ймовірно, він спав під час удару. Згодом з'явилася інформація, що загинула ще й бабуся хлопчика. Також працівники поліції знайшли тіло ще однієї людини, яка померла до російського удару.

У ДСНС повідомили про 28 поранених після удару по Харкову, серед яких і 11-місячний хлопчик, який був братом загиблої дитини. 12 постраждалих наразі госпіталізували. Жителі мають поранення від скла, забиття, невеликі рани від того, що на них падали каміння, цегла та скло. Під завалами досі можуть перебувати люди.

Ігор Терехов заявив, що постраждалих внаслідок удару розмісять у готелях. Наразі до нього звернулося 17 родин, які проживали в атакованих Росією будинках. Він додав, що у разі звернення інших людей їм також нададуть необхідну допомогу.

Будемо надавати все необхідне для того, щоб люди були в більш-менш нормальних умовах,

– повідомив мер Харкова.

Чим вдарили по місту

За попередніми даними фахівців вибухотехнічної служби, удар був завданий двома ракетами типу "Іскандер". Згодом Олег Синєгубов підтвердив, що росіяни атакували Харків саме цим типом озброєння.

У Повітряних силах пояснили, що тривогу не було оголошено, бо окупанти використали балістичний тип озброєння. Ракета вдарила по центру міста зверху – такий тип озброєння не вдається виявити своєчасно.

Тобто повітряна тривога – загроза застосування балістичного озброєння. Але наголошую, що інколи ворогу вдається робити це приховано. І тоді тривога приходить разом із вибухами. Тут нічого не вдієш,

– розповів Юрій Ігнат.

Слідчі та криміналісти збирають речові докази й документують черговий воєнний злочин росіян. Правоохоронці відкрили провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

У цей же день росіяни обстріляли з "Торнадо" приватні домоволодіння та господарчі споруди Шевченкового Куп'янського району. Також під ударом опинилися міста Куп'янськ та Вовчанськ.

Постраждали іноземці

Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждала знімальна група португальського телеканалу RTP. На щастя, самі журналісти не зазнали поранень. Однак, значно постраждала автівка преси.

Пошкоджено автомобіль португальських журналістів / Спілка журналістів

Журналісти планували відвідати Донеччину, саме тому дорогою зупинилися у готелі у Харкові. 6 жовтня вони мали вирушити у село Гроза, куди окупанти вдарили напередодні.

Ракета влучила поряд із місцем перебування іноземців. Варто додати, що там часто зупиняються міжнародні журналісти.