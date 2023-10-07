Ракетний удар по Харкову: у місті завершили рятувальні роботи
Джерело:Олег Синєгубов
Росіяни 6 жовтня завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого багато людей отримали поранення й загинули. Вже 7 жовтня у місті завершили всі рятувальні роботи.
Наразі правоохоронці документують воєнні злочини, які вчинила країна-агресорка у місті. Попередньо Росія обстріляла Харків балістичними ракетами типу "Іскандер".
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У Харкові завершили рятувальні роботи
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що екстрені служби завершили рятувати людей на місці прильоту у центрі Харкова. За його словами, всім постраждалим медики надали всю необхідну допомогу.
Загинуло 2 людини: жінка 68 років та хлопчик 10 років. Постраждало 30 жителів: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, та 11-місячний хлопчик,
– наголосив він.
Синєгубов зазначив, що стан більшості поранених, у тому числі дитини – середньої тяжкості. Крім того, внаслідок ракетного удару у місті пошкоджено 88 будівель.
Всього після ракетного удару пошкодження отримали 61 житлові багатоповерхівки, а також 46 автомобілів.
Що відомо про удар по Харкову
- Харків'яни 6 жовтня близько 7 ранку почали казати, що над містом помітили ракети. Згодом у центрі Харкова пролунали вибухи, мер міста Ігор Терехов підтвердив, що Росія обстріляла цивільну інфраструктуру.
- На місце одразу прибули рятувальники. Там вони знайшли тіло 10-річного хлопчика, закутаним у ковдру. Згодом з-під завалів дістали тіло 68-річної жінки, яка була бабусею цього хлопчика.
- Крім того, від обстрілу постраждали також і журналісти португальського телеканалу RTP. Вони перебували у готелі поблизу будинку, який атакували російські військові. Сама знімальна група поранення не отримала, але постраждав їхній автотранспорт.
- Від ракетного удару також постраждала й кав'ярня, розташована поруч з місцем прильоту. Там повибивало всі вікна, але працівники закладу продовжували працювати, пригощаючи рятувальників, які ліквідовували наслідки російської атаки.