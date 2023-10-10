Росіяни обстріляли Сумщину: 13-річна дівчинка померла по дорозі до лікарні

Окупанти 10 жовтня вкотре атакували цивільну інфраструктуру Сумщини. Неповнолітня дівчинка отримала смертельні поранення.

Російська армія здійснила обстріл українського прикордоння. Під артилерійським вогнем опинилося селище Угроїди Краснопільської громади.

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Померла у кареті швидкої

Ворог бив снарядами по населеному пункту з 15:40 до 15:50, зазначають у місцевій прокуратурі. Окупанти навмисно цілили саме по цивільних об'єктах. Унаслідок атаки важкі поранення отримала 13-річна Софійка. Бригада медиків, яка везла дитину з Угроїдів до Сум, намагалася врятувати її, проводячи реанімаційні заходи. Однак, на жаль, дівчинка померла до дорозі до лікарні.

Також відомо, що противник пошкодив приміщення школи – там вибиті вікна і зруйнований дах. Росіяни били й по інших населених пунктах Краснопільської громади – там, на щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Тим часом Сумська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.

Росія продовжує вбивати цивільних українців і брехати, що це не так