Росіяни обстріляли Сумщину: 13-річна дівчинка померла по дорозі до лікарні
Джерело:Прокуратура Сумщини
Окупанти 10 жовтня вкотре атакували цивільну інфраструктуру Сумщини. Неповнолітня дівчинка отримала смертельні поранення.
Російська армія здійснила обстріл українського прикордоння. Під артилерійським вогнем опинилося селище Угроїди Краснопільської громади.
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Померла у кареті швидкої
Ворог бив снарядами по населеному пункту з 15:40 до 15:50, зазначають у місцевій прокуратурі. Окупанти навмисно цілили саме по цивільних об'єктах. Унаслідок атаки важкі поранення отримала 13-річна Софійка. Бригада медиків, яка везла дитину з Угроїдів до Сум, намагалася врятувати її, проводячи реанімаційні заходи. Однак, на жаль, дівчинка померла до дорозі до лікарні.
Також відомо, що противник пошкодив приміщення школи – там вибиті вікна і зруйнований дах. Росіяни били й по інших населених пунктах Краснопільської громади – там, на щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.
Тим часом Сумська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.
Росія продовжує вбивати цивільних українців і брехати, що це не так
- 10 жовтня стало відомо, що від ракетного удару по селу Гроза на Харківщині загинули 53 людини. Раніше заявляли про загибель 52 осіб.
- Нагадаємо, що 5 жовтня окупанти вдарили "Іскандером" по кафе-магазину, де відбувався поминальний обід за військовим Андрієм Козирем.
- Від кожної сім'ї, яка проживала у селі, прийшло по одній людині, аби віддати шану загиблому односельчанину.
- Слідчі кажуть, що скерувати вогонь окупантів міг навідник із місцевих. Наразі обставини трагедії ще з'ясовують.
- Постійний представник Росії в ООН Васілій Небензя визнав, що його країна навмисно вдарила по селі Гроза. Він зазначив, що у селі нібито ховали високопоставленого українського націоналіста і там були присутні "безліч його спільників-неонацистів".
- У Нацполіції спростували заяву росіянина. Там уточнили, що Андрій Козир не був високопосадовцем. А серед загиблих у Грозі – звичайні люди: пенсіонери, вчителі, медики, друзі.