Всі служби працюють, – голова ОВА про атаку на енергооб'єктах на Київщині

Очільник Київської ОВА Роман Кравченко розповів про наслідки обстрілу Київської області. Ворог влучив в об'єкти інфраструктури.

Очільник Київської ОВА Роман Кравченко в ефірі національного телемарафону розповів, що внаслідок атаки був пошкоджений енергетичний об'єкт у Київській області. Про це повідомляє 24 Канал.

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На місці працюють всі служби

Роман Кравченко розповів, що на місці атаки працюють всі служби. За його словами, всі наслідки обстрілу будуть виправлені.

Кравченко повідомив, електрики вже перепід'єднали електроенергію – всі жителі Київської області підключені, відключень електроенергії наразі немає.

Також в регіоні вже є вода, працює і каналізація.

Постраждалих і жертв немає,

– повідомив очільник ОВА.

Зазначимо, нещодавно стало відомо, що під час атаки ворог знищив Трипільську ТЕС. Крім цього, під ударом опинилися два газосховища. На щастя, працівники об'єктів не постраждали.

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