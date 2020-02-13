Обстріл Авдіївки з "Градів": проросійським терористам з банди "Сомалі" оголосили підозри – фото

Служба безпеки України встановила обставини терористичного акту, скоєного у Авдіївці на Донбасі 26 січня 2015 року донецькими бойовиками збройного формування "Сомалі". Найманцям з позивними "Море" та "Академік" оголосили про підозру. Обох бойовиків оголосили в розшук.

Слідчі задокументували, що обстріл мирних житлових кварталів Авдіївки із населенням в кілька десятків тисяч осіб реактивними системами залпового вогню "Град" здійснювався з території, тимчасово підконтрольної терористами. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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До чого призвели обстріли бойовиками Авдіївки

Згідно з висновками експертиз, терористи стріляли некерованими реактивними осколково-фугасними снарядами М-21ОФ з району міст Мінеральне, Яковлівка і Ясинувата.

Під час теракту було випущено не менше 70 таких снарядів .

. В результаті загинули двоє мирних жителів, ще двоє були поранені. Також повністю, або частково були знищені житлові квартири і будинки, дитячий садок, лікарня, інші комунальні установи.

Безпосередню участь в обстрілах брали бойовики двох підрозділів 1-ї окремої батальйонно-тактичної банди "Сомалі" так званого "Міноборони "ДНР".

Гаубичної батареєю командував "підполковник" з позивним "Море", який безпосередньо віддавав необхідні для прицілювання розрахунки і координати.

Артилерійська реактивна батарея у складі двох одиниць реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" виконувала вказівки свого ватажка на прізвисько "Академік". Він, після узгодження обстрілів з екскомандиром "Сомалі" "Гіві", віддавав команду відкривати вогонь.



Донецький бойовик із позивним "Академік" / Фото СБУ



Бойовик із позивним "Море" / Фото СБУ

Хто такий "Гіві? "Гіві" – прізвисько терориста Михайла Толстих, лідера злочинного угруповання "Сомалі", яке брало активну участь у боях на боці терористів так званої "ДНР".



Загинув вранці 8 лютого 2017 року внаслідок теракту в районі Донецька. За попередніми результатами "розслідування", загибель бойовика відбулася в результаті атаки з вогнемета "Джміль", який є на озброєнні лише російської армії.