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      Обстрел Авдеевки из "Градов": террористам из банды "Сомали" объявили подозрения – фото

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      Донецкий боевик с позывным "Академик" / ssu.gov.ua

      Служба безопасности Украины установила обстоятельства террористического акта, совершенного в Авдеевке на Донбассе 26 января 2015 года донецкими боевиками вооруженного формирования "Сомали". Наемникам с позывными "Море" и "Академик" объявили о подозрении.

      Следователи задокументировали, что обстрел мирных жилых кварталов Авдеевки с населением в несколько десятков тысяч человек реактивными системами залпового огня "Град" осуществлялся с территории, временно подконтрольной террористами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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      К чему привели обстрелы боевиками Авдеевки

      • Согласно выводам экспертиз, террористы стреляли неуправляемыми реактивными осколочно-фугасными снарядами М-21ОФ из района городов Минеральное, Яковлевка и Ясиноватая.
      • Во время теракта было выпущено не менее 70 таких снарядов.
      • В результате погибли двое мирных жителей, еще двое были ранены. Также полностью или частично были уничтожены жилые квартиры и дома, детский сад, больница, другие коммунальные учреждения.
      • Непосредственное участие в обстрелах брали боевики двух подразделений 1-й отдельной батальонно-тактической банды "Сомали" так называемого "Минобороны "ДНР".
      • Гаубичной батареей командовал "подполковник" с позывным "Море", который непосредственно отдавал необходимые для прицеливания расчеты и координаты.
      • Артиллерийская реактивная батарея в составе двух единиц реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" выполняла указания своего главаря по кличке "Академик". Он, после согласования обстрелов с экс-командиром "Сомали" "Гиви", отдавал команду открывать огонь.


      Донецкий боевик с позывным "Академик" / Фото СБУ


      Боевик с позывным "Море" / Фото СБУ

      Кто такой "Гиви?"Гиви" – прозвище террориста Михаила Толстых, лидера преступной группировки "Сомали", принимавший активное участие в боях на стороне террористов так называемой "ДНР".

      Погиб утром 8 февраля 2017 года в результате теракта в районе Донецка. По предварительным результатам "расследования", гибель боевика произошла в результате атаки из огнемета "Шмель", который есть на вооружении только российской армии.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Убийство "Гиви" Оккупированные территории СБУ Война на Донбассе Пророссийские боевики
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