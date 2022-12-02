Зруйновано 500 багатоповерхівок: збитки Харкова від війни оцінили в мільярди доларів
9 мільярдів доларів – такі збитки дістав Харків станом на тепер через розпочату Росією агресію. Така приблизна сума завданої шкоди, вона може змінюватися.
Про це розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко з покликанням на слова Харківського міського голови Ігоря Терехова.
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Відомо, що у Харкові без житла лишилися 150 тисяч людей.
Пів тисячі будинків повністю знищені
У Харкові повністю знищені:
- 500 багатоповерхових будинків – їх не зможуть відремонтувати, оскільки сильно пошкоджені конструктиви будівель, які небезпечно відновлювати.
- 110 дитячих садочків,
- 53 медичні установи.
- 109 шкіл.
Левова частина зруйнованих будівель знаходиться у районі на північному сході Харкова, що називається "Північна Салтівка".
Також за даними кореспондентки, унаслідок обстрілу окупантами багатоповерхівки у Чугуєві на Харківщині в ніч на 2 грудня поранення дістали двоє жінок. Зруйновано чимало навколишніх будинків.
Окрім Чугуєва і Чугуївського району, росіяни гатили і по Куп’янському району та Вовчанську. Там побита техніка, зруйновані приватні будинки.
Кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко про збитки у місті: дивіться відео
Окупанти обстрілюють Харківщину: що відомо
- 1 грудня окупанти влучили у п’ятиповерхівку на Харківщині у селі Клугино-Башкирівка, унаслідок чого є поранені і знищено майно багатьох мешканців.
- 23 листопада російські окупанти вдарили по поліклініці та житловому будинку в Куп'янську. Унаслідок атаки загинули двоє людей.
- 20 листопада внаслідок російського ракетного удару по житловому сектору селища Шевченкове Куп'янського району у власній квартирі загинула прокурор Олена Маслич.