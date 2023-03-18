ЗСУ відтісняють артилерію ворога від берега: в Херсоні дещо зменшилася інтенсивність обстрілів

Окупанти продовжують обстрілювати місто Херсон, прильоти відбуваються чи не кожного дня. Однак останніми днями інтенсивність обстрілів дещо впала.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, зараз на Херсонщині головним завданням української оборони є відтіснити росіян якнайдалі з лівого берега, аби їхня артилерія не змогла діставати до Херсона.

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Хлань повідомив, що 17 – 18 березня інтенсивність обстрілів Херсона дещо зменшилась. Це сталося завдяки контрбатарейній роботі української артилерії.

Вона накриває артилерію ворога на лівому березі, відтісняє її від берегової лінії. Тому що окупанти саме з берега, з відстані 10 – 15 кілометрів ведуть обстріли своєю артилерією, інколи навіть обстрілюють з танків,

– додав мовець.

Ворог частіше використовує дрони

Депутат повідомив, що ворог почав застосовувати нову тактику – дрони, зокрема дронів з вибухівкою. Один з таких безпілотників скинув вибухівку на територію херсонського медичного закладу.

Можна зробити висновок, що окупанти отримали певне підкріплення дронами і зараз змінюють стратегію та починають використовувати їх, щоб відстежувати машини ДСНС, пожежників та влучати по критичній інфраструктурі.

Хлань про ситуацію на Херсонщині: дивитись відео

ЗСУ б'ють по ворогові

Також відомо, що на лівому березі в окупантів неспокійно, вони передислоковують техніку. Хлань зауважив, що Збройні сили України постійно завдають точкових ударів по місцях скупчення окупантів. Зараз основним завданням ЗСУ є знищення артилерії ворога.

Також депутат повідомив, що неподалік Генічеська в Новотроїцькому окупанти розташували на базі одного з аграрних підприємств свою військову частину, адже вважали це безпечним місцем. Там перебувала понад сотня військових з технікою.

Туди абсолютно влучно прилетів HIMARS. Як повідомляють місцеві: в живих залишилось не більше десятка росіян,

– додав посадовець.

Цікаво, що росіяни оточили цю територію і заявили власнику підприємства, що будуть там влаштовувати меморіальний комплекс.

Однак до цього не дійде, росіянам не варто сподіватися на спорудження подібних комплексів, а краще думати як тікати. Для окупантів немає безпечних місць на окупованій Херсонщині – де б вони не перебували, туди в будь-якому випадку прилетить, резюмував Хлань

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