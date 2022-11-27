Арестович розповів, доки триватимуть російські обстріли Херсона

Після втрати Херсона Росія почала нещадно обстрілювати це українське місто. Окупанти цілеспрямовано б'ють по житлових кварталах та цивільних об'єктах, унаслідок чого загинуло вже 17 людей.

Про це розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович на стрімі на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал. Він зауважив, що українська сторона відповідає ворогу і наразі між правим та лівим берегом Херсонщини, між ЗСУ та окупаційними військами, тривають артилерійські дуелі.

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Доки триватимуть обстріли

Однак обстріли обласного центру не припиняться, поки росіян не відтиснуть на кілька десятків кілометрів від берега.

Нагадую, що з погляду російських військових, які б'ють по Херсону, це місто належить Росії. Тобто вони вбивають "громадян Росії", але з іншого боку, коли їх це зупиняло?

– зауважив Арестович.

Він додав, що відтак, усі, хто живе в Херсоні, мають самостійно вирішити, що їм робити далі – залишатися чи не залишатися у місті, і як при цьому поводитися. Але у будь-якому випадку радник голови ОП закликав не ігнорувати правила безпеки, адже більшості жертв можна було б уникнути, якби вони слідували необхідним заходам.

Зрозуміло, що у зимовий час люди вважають за краще ночувати у своїх квартирах і домівках, а не бігти в укриття, які до того ж не всюди є. Але якщо є хоча б мінімальна можливість убезпечити себе, нею слід скористатися.

Важливо розуміти, що сигнали повітряної тривоги у Херсоні здебільшого не звучать, оскільки місто обстрілюють польовою артилерією. У цьому випадку від пострілу до влучання минає всього 30 секунд, тож оперативно заховатися складно. Однак варто пам'ятати про безпеку, і укриватися хоча б за двома стінами або у ванній кімнаті.

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