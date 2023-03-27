Обстрілів менше, але у росіян є нова тактика: в ОК "Південь" розповіли деталі

Інтенсивність обстрілів на Херсонщині суттєво зменшилась за останні дні. Проте російські загарбники почали використовувати іншу тактику, не менш небезпечну.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, під прицілом росіян залишається Прибережна зона Херсонщини.

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Тактика росіян змінюється

Станом на 27 березня можна констатувати, що кількість обстрілів Правобережжя на Херсонщині суттєво зменшилась. Якщо раніше було 70 – 100 обстрілів, то за минулу добу було лише 20. Попри зменшення інтенсивності обстрілів ворог почав використовувати нову тактику.

Росіяни беруть далекобійну зброю, бо не досягають, наприклад, танками певних цілей, натомість використовують РСЗВ. Зараз також вони активізували застосування авіації з керованими авіаційними бомбами,

– заявила Гуменюк.

У такий спосіб в Козацькому, що на Херсонщині, 26 березня окупанти зруйнували школу. Це ще раз підкреслює, що росіяни не збираються дотримуватись Міжнародного права. На щастя, від цього обстрілу не було постраждалих.

Проте все частіше люди виїжджають на лісосмуги, збирають на колишніх російських позиціях брухт, наражаючи себе на смертельну небезпеку.

Мешканцям тимчасово окупованих територій заборонено відвідувати місця, де фахівці-вибухотехніки не позначили, що зона є безпечною.

Наталія Гуменюк про обстріл авіаційними бомбами: дивіться відео

Кількість обстрілів мінімізується

Зараз під ураженням ворога, на жаль, залишається Прибережна зона Херсонщини. В ОК "Південь" закликають мешканців стежити за повідомленнями влади, яка відстежує рух ворога на протилежному березі Дніпра та обов'язково повідомляє про загрозу.

"Наша робота полягає в тому, щоб винищувати склади з боєприпасами росіян. На вихідних зокрема було знищено 2 склади з боєприпасами та два райони зосередження сил ворога. Результати руйнувань уточнюються, але точно будуть переконливими", – запевнила Наталія Гуменюк.

Зокрема через це і зменшується кількість обстрілів. До слова, на Кінбурнській косі було також затишшя. Навіть у районі Дніпро-Бузького лиману, який окупанти полюбляли обстрілювати, заявляючи про свою присутність, було спокійно.

Станом на зараз використання там морських транспортних шляхів поки не можливе, але в ОК "Південь" констатують, що західну частину коси майже повністю звільнено. Росіяни туди навіть бояться посунутись. Хоч загарбники досі щільно розташовані в населених пунктах ближче до материкової частини.

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