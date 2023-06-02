Обстріли триватимуть ще довго: Олевський оцінив ракетний потенціал росіян
Росія упродовж травня без перестану тероризує Україну масованими ракетними атаками. Сподіватися на те, що росіянам стане шкода грошей на ракети, не варто.
Наразі у Росії використовуються ракети, які були виготовлені давно, тому й кошти за них списані теж давно. Про це 24 Каналу розповів Тимур Олевський – російський опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider".
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Чи заспокоїться нарешті Росія
Тимур Олевський пояснив, що після виходу на кордони України 1991-го року не буде Владіміра Путіна, а буде Євгєній Пригожин.
Поки буде контрнаступ обстріли, звісно, будуть продовжуватися стільки, скільки у Росії вистачить цих ракет,
– наголосив він.
За його словами, неправильно думати про те, що росіянам кожна ракетна атака обходиться в 2 мільярди рублів.
Чи втрачають росіяни гроші
Окупанти наразі використовують ракети, гроші за які вже давно списані із держбюджету.
"Для Путіна і російської економіки ракета, яка прилетіла, є безкоштовною. Вона коштувала щось, коли її робили, а робили її ще у Радянському Союзі", – наголосив він.
У Росії ракети лежать до того часу, поки їх не захочуть використати.
Обстріл, коли летять ракети, не коштує 2 мільярди рублів. Він нічого вже не коштує,
– переконаний російський опозиційний журналіст.
Не факт, що росіяни зможуть виготовляти стільки ракет, скільки вони вже випустили по території України, бо їм просто немає з чого.
Масована ракетна атака: головні новини
- Ніч 2 червня вчергове ознаменувалася потужним обстрілом Росії російські території Українуи. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що українські сили ППО збили 15 крилатих ракет та 21 безпілотника. Ворог знову обстрілював Київ.
- В Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок нічного обстрілу 11-річна дитина отримала тілесні ушкодження, а 68-річного чоловіка госпіталізували.
- В Офісі президента України вважають, що окупанти хочуть виснажити українців та спробувати зірвати контрнаступ.