Розслаблятися не можна, – Світан припустив, чи чекати українцям масовані атаки ворога

Через шторм у тимчасово окупованому Криму упав "Шахед", який загарбники запускали по Півдню України. Однак навіть попри розуміння того, що частина БпЛА не долетить, окупанти все одно продовжать їх запускати.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що масово ворога це не зупинятиме. Він додав, що окупантів може зупинити лише серйозний катаклізм. Зазначимо, що "Шахеди" впали також у Росії.

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"Розслаблятися нам точно не треба. Дрони йтимуть. Приблизно два десятки дронів. Плюс – мінус 5 – 10 – точно зможуть запускати ледь не щоночі", – наголосив Світан.

Шторм не дає ударним дронам ворога працювати. Повітряні маси зносять будь-який літальний об'єкт. Тому керувати польотом дуже складно. Тим паче через нульову температуру може бути обледеніння.

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Окрім того, ворог може запускати ракети. Нині у Чорному морі перебуває щонайменше до 3-х ракетоносіїв окупантів. Це 1 фрегат, який може запустити 8 "Калібрів" та 2 підводні човни. Кожен з них має по 4 ракети. Загалом загарбники можуть запустити із Чорного моря до 16 ракет. Однак на ворога може вплинути сильний шторм.

Шторм більше впливає на ухвалення рішень щодо запуску "Калібрів", ніж "Шахедів",

– зазначив військовий експерт.

Російські літаки можуть випускати ракети за 1000 кілометрів. В основному окупанти запускають ракети Х-31 або Х-59.

Здебільшого – це Х-59МК-2, яка може бити на 300 кілометрів та має бойову частину до 300 кілограмів. Однак такі ракети можуть відхилятися від цілі на десятки метрів.

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