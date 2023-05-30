За допомогою партнерів: як змусити Росію 10 разів подумати перед новим обстрілом

Міністр МЗС Дмитро Кулеба закликав західних партнерів не сприймати масовані удари Росії по території України, що лунають майже не щоденно, як щось буденне.

Політтехнолог Михайло Шейтельман наголосив на тому, що зокрема українські дипломати докладають багато зусиль, щоб посилювати санкційний тиск на Росію. Про це він розповів 24 Каналу.

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Ворог обстрілює Україну безкарно

Восени минулого року посилились обстріли по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Тоді майже на кожний масований обстріл росіян Європейський Союз "відповідав" новими санкціями проти країни-агресорки.

Проте зараз це не відбувається. І окупанти обстрілюють Україну безкарно.

"Якби українським дипломатам вдалось домовитись, що, умовно кажучи, за кожну ракету, яка прилітає з Росії, Україні західні партнери надають один танк. Тоді б росіяни 10 разів подумали, перед новим обстрілом. І вони б усвідомили, що їхні дії мають прямі наслідки", – зауважив політтехнолог.

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Помститися – це замало

Він також прокоментував атаку безпілотників на Москву, яка відбулась 30 травня. Нагадаємо, що радник глави ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що Україна не причетна до цих атак. Хоча й "задоволенням за ними спостерігає".

"Я розумію радість в серцях українців, що відбулась помста росіянам. Проте важливо не просто помститися, а перемогти Росію і знищити її, як державу", – зазначив Михайло Шейтельман.

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Обстріл Києва проти ночі 30 травня